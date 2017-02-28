Во Владивостоке повторно покажут оскароносные фильмы

Новоиспечённые фильмы-лауреаты премии «Оскар» повторно покажут во Владивостоке. Среди них – самые скандальные картины прошедшей номинации, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня, 28 февраля, и завтра, 1 марта, на экраны кинотеатра «Уссури» вернутся фильмы, ставшие лауреатами премии «Оскар-2017». Среди них – лучший фильм года «Лунный свет», лучший фильм на иностранном языке «Коммивояжёр» и обладатель 7 статуэток, в том числе за лучшую женскую роль и за лучшую режиссуру, – «Ла-Ла Ленд». Посмотреть их можно всего за 150 рублей, так как в эти дни в кинотеатрах сети «Иллюзион» проходит акция «Дни Оптимистов».

Драма американского режиссёра Барри Дженкиса «Лунный свет» получила также «Оскар» в номинациях «Лучший адаптированный сценарий» и «Лучший актёр второго плана». При объявлении победителя в главной номинации – лучший фильм – произошёл скандал. Изначально лучшим фильмом года ошибочно назвали мюзикл «Ла-Ла Ленд», который в итоге стал рекордсменом по количеству наград, получив 6 статуэток.

Лучшей актрисой была объявлена Эмма Стоун, лучшим режиссёром – 32-летний Дэмьен Шазелл, лучшей песней – City of Stars, лучшим композитором – Джастин Гурвиц, лучшим оператором – Линус Сандгрен, а лучшими художниками-постановщиками – Дэвид Уоско и Сэнди Рейнольдс-Уоско. Изначально эта лента претендовала на 14 номинаций.

Режиссёр картины «Коммивояжёр» Асгара Фархади также оказался в центре скандала. Он отказался прибыть на церемонию награждения из-за несогласия с иммиграционными указами президента США Дональда Трампа. В 2016 году картина получила две награды на Каннском кинофестивале: за лучшую мужскую роль, которую исполнил Шахаб Хоссейни, и за лучший сценарий.