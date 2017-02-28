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В Приморье обвинение требует посадить виновницу жуткого ДТП на 4 года: РИА "Восток-Медиа"
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В Приморье обвинение требует посадить виновницу жуткого ДТП на 4 года

В Приморье обвинение требует посадить виновницу жуткого ДТП на 4 года
Нонна Лепёхина готовит последнее слово
28 февраля 2017, 17:51
Закон | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Во Владивостоке подходит к концу судебный процесс над Нонной Лепёхиной - виновницей одного из самых громких приморских ДТП последних лет. Сегодня стороны процесса участвовали в прениях по делу. На процессе побывал и корреспондент РИА «Восток-Медиа».

Сегодня во Фрунзенском районном суде Владивостока прошло одно из последних заседаний по делу Нонны Лепёхиной.  В ночь с 15 на 16 июля прошлого года она сбила молодую пару – Дмитрия Чадова и Ксению Казачёнок –  на пешеходном переходе в центре Владивостока. Трагедия, произошедшая в самом центре приморской столицы, получила большой резонанс по всей России.

«Позиция маленькой девочки»

Сегодня стороны процесса участвовали в прениях по делу. Первой на процессе выступила представительница гособвинения. Прокурор попросила посадить Нонну Лепёхину на 4 года и 2 месяца. Она отметила, что обвиняемая не имеет прежних судимостей, а также полностью раскаялась в содеянном. Это является смягчающими обстоятельствами. Отбывать наказание, по мнению прокурора, девушке стоит в колонии-поселении. Прежде всего потому, что в её преступлении не было умысла – Чадова и Казачёнок она сбила по неосторожности. Впрочем, близкие люди погибших посчитали данное наказание слишком мягким. Родственники погибшей Ксении Казачёнок попросили суд дать Лепёхиной максимальный срок – это 7 лет лишения свободы. Ещё одно их требование – обвиняемая должна отбывать наказание в колонии общего режима. Их судебный представитель пояснил позицию потерпевшей стороны: «Это преступление имеет большую общественную опасность. Все люди пользуются пешеходными переходами, и на месте Ксении и Дмитрия мог оказаться кто угодно. Она не оказывала никакой помощи пострадавшим, не писала явку с повинной, лично не оказывала помощи семьям погибших».

Такую же позицию заняла и семья Чадовых. Их судебный представитель Анна Бурлаченко сообщила суду, что в данном деле не может идти речи ни о каком снисхождении к подсудимой. Её выступление было довольно эмоциональным. «Ну да, она признала свою вину. Когда есть записи камер наблюдения, когда это дело обсуждает весь город – это легко сделать. Да, она просила прощения, плакала. А что ей ещё остаётся? Нонна Михайловна отказалась даже объяснить причины произошедшего – она не стала давать показания в суде. Она повела себя, как маленькая девочка, которая просто села в угол и плачет, мол, я приму любое наказание, только отстаньте от меня», - обратилась к суду адвокат.

Денежный вопрос

Ещё одним важным вопросом был размер выплат потерпевшей стороне. Речь идёт о моральном ущербе (по два миллиона каждому из родителей Дмитрия и Ксении), погашении кредита Дмитрия Чадова, а также оплате ритуальных услуг. Ранее Лепёхина просила суд значительно снизить сумму исков, потому что выплатить такие деньги ей будет не под силу. Сегодня адвокат девушки поддержал эти требования. По его мнению, размер исков сильно завышен, а деньги за погребение вполне можно получить от страховщиков.

«Моя подзащитная – молодая девушка, ей едва исполнилось двадцать лет. Очевидно, что ни сейчас, ни в обозримом будущем она будет не в состоянии заплатить такие суммы. Так какой смысл их назначать? На мой взгляд, сумму нужно существенно снизить. Кроме того, все затраты на погребение можно получить от страховой компании, во внесудебном порядке – поэтому я считаю, что суду стоит отклонить эти иски», - высказал свою позицию защитник подсудимой. Он добавил, что при подаче исков стоит, в том числе, руководствоваться здравым смыслом. Кроме того, адвокат сообщил, что после трагического инцидента потерпевшим предлагалось решить вопрос с выплатами в досудебном порядке. Однако семьи Чадовых и Казачёнок отказались от этого. Сейчас же у родственников Лепёхиной уже нет  денег для оплаты погребения. Ему возразила Анна Бурлаченко.  

«Какая разница, где Нонна Михайловна возьмёт деньги? Отсидит, устроится на работу, будет постепенно платить. Это не то основание, чтобы просить уменьшить иск. Насчёт того, что родственники в начале процесса отказались решать вопрос с деньгами во внесудебном порядке. Да они тогда жить отказывались! Сейчас они готовы обсудить этот момент. Но денег у подсудимой уже нет. А ведь можно было их как-то отложить. Где же раскаяние, где искреннее желание помочь?» - возмутилась адвокат.

Родственники погибших также попросили суд не уменьшать суммы исков. Причина требований – отнюдь не в меркантильности. Как рассказал отец погибшего Дмитрия Чадова, Роман, речь идёт о наказании, хоть как-то сопоставимом с преступлением. Более многословным был брат Ксении Казачёнок, Андрей.

«Не надо думать, что мы жизни людей оцениваем в рублях. Просто закон предписывает моральную компенсацию взыскивать в денежной форме. Знаете, как отметил адвокат, Нонне Лепёхиной сейчас всего двадцать лет. Даже если ей дадут максимальный срок – семь лет колонии – она выйдет на свободу молодой женщиной. Она сможет завести семью, родить детей. Моя сестра этого сделать уже не сможет», - обратился он к суду.

Сама подсудимая отказалась выступать в прениях, поддержав сторону адвоката. Она заявила, что все свои соображения по делу выскажет в последнем слове. Она выступит с ним уже в конце недели.

 
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Комментарии
  • Турыст  (20:18, 28.02.2017)

    25 лет . только такой приговор может улучшить ситуацию на дорогах.

  • олений пенис  (20:51, 28.02.2017)

    Приговор этому (трудно подобрать слово) существу реально покажет реальную ценность человеческой жизни в нынешней России. Насколько далеко зашла "гуманизация" в нашем государстве. Помнится, певуньям в главцеркви дали реальные сроки отсидки.

  • ВнеПлана  (20:51, 28.02.2017)

    вспоминается история в Ростове , кажется, в том году. мальчишка сбил парня , причем малой выбежал на дорогу в неположеном месте неожиданно, малого похоронили , водиле грозило условно, ну там он реально не виноват. НО. . . он расскаялся и. . . вздернулся. . . не выдержал угрызений совести. . . это я написал, для сравнения с нынешней ситуацией. ТП несется по городу с явным превышением, не задумываясь о последствиях, о чем она сожалеет??? да о том что хер отмажещься!!!!



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