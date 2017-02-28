Житель Приморья убил женщину 23 февраля

Для одной из жительниц Приморья 23 февраля стало последним днём. 35-летняя женщина погибла от ударов руками и табуреткой, следователи возбудили уголовное дело.

Сегодня, 28 февраля, старший помощник руководителя краевого следственного управления Следственного комитета РФ Аврора Римская сообщила журналистам о возбуждении уголовного дела в городе Артёме. Там в День защитника Отечества от рук мужчины погибла 35-летняя местная жительница.

Фигурантом дела по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ является 51-летний знакомый погибшей. Он признался в убийстве и рассказал: сначала они распивали алкоголь в квартире на улице Ленина, потом разругались. Мужчина сначала ударил собутыльницу табуреткой по голове, потом ещё несколько раз – руками по телу. Бездыханную жертву вывез в безлюдное место, которое позже показал оперативникам из МВД.

Сейчас подозреваемый находится под стражей, а правоохранительные органы продолжают расследовать это уголовное дело.