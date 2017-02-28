Эксперты: наследие саммита войдёт в историю, но работать есть над чем

В Приморье подводятся итоги первой «пятилетки» – своеобразного рубежа после саммита АТЭС-2012. Крупнейший в своём роде форум стал не только точкой отсчёта, но и катализатором дальнейшего поступательного развития для региона. Этот же богатый на события отрезок совпал с пятилетием деятельности Владимира Миклушевского. В ходе экспертного опроса РИА «Восток-Медиа» известные предприниматели, общественные деятели и учёные рассуждают, каких показателей за это время удалось добиться команде губернатора в сфере экономики и международных отношений.

Для экономики – климат

С момента эпохального для Владивостока саммита государств Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) прошло без малого 5 лет. В сентябре 2012-го, вручая на острове Русском символический ключ от новенького кампуса ДВФУ, президент России Владимир Путин заметил: «Вы живёте на таких территориях, которые имеют наибольшие перспективы развития. И в ближайшие десятилетия, безусловно, АТР заявит о себе в полный рост, реализует многие из своих преимуществ. Этот регион становится лидером мировой экономики, а за экономикой подтягиваются и другие составляющие геополитического характера».





За данный период внутренний валовый продукт (ВВП) Приморского края вырос на треть – с 557,5 миллиарда рублей в 2012-м до 745 миллиардов рублей к концу 2016 года. Заметно выросли показатели в некоторых ключевых отраслях экономики – добыче полезных ископаемых, обрабатывающих производствах, генерации и распределении электроэнергии.

Существенный прорыв зафиксирован в розничной торговле и агропроме. Край стал производить значительно больше сельскохозяйственной продукции в стоимостном выражении – с 27,8 миллиарда рублей в 2012 году до 47,4 миллиарда в 2016-м. Немалую роль сыграли холдинги «Мерси Трейд» и «РусАгро» – резиденты ТОР «Михайловский». К слову, на поддержку сельского хозяйства края в 2017 году власти выделили около 1,7 миллиарда рублей.

Атэсовский импульс в разной степени подхватили и другие отрасли – транспорт, строительство, судостроение, туризм.

Приморский край, констатируют эксперты, стал первым регионом Дальнего Востока, который внедрил в работу органов исполнительной власти проектное управление, важнейшие принципы которого – детальное планирование процессов и прозрачность. Также под руководством губернатора создан организационный штаб по внедрению в Приморском крае лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата.





Для дальнейшего привлечения в регион инвесторов в крае созданы три территории опережающего развития, а на площадках 16 муниципальных образований введён режим свободного порта (СПВ). Резиденты получают специальные налоговые льготы. Кроме того, региональный бюджет субсидирует подведение инфраструктуры к территории таких компаний. Сегодня только резидентами СПВ являются 123 компании с проектами на общую сумму инвестиций больше 187 миллиардов рублей и перспективой создания больше 22 тысяч рабочих мест. Из них 54 миллиарда рублей приходится на иностранных партнёров края из Китая, Японии и Южной Кореи. К третьему Восточному экономическому форуму в рамках свободного порта Владивосток должен заработать упрощённый визовый режим для иностранных граждан. Все эти меры сказались на экономической привлекательности региона – в 2016 году Агентство стратегических инициатив включило Приморский край в пятёрку самых привлекательных регионов России для инвестирования и развития бизнеса.

«Бесспорно, мы видим внимание федерального центра к развитию Приморья, это послужило основой для запуска и развития знаковых инициатив. Территории опережающего развития и проект свободного порта Владивосток стартовали именно в Приморском крае во время правления губернатора. Они войдут в историю развития предпринимательства в нашем крае, — высказала свою точку зрения Лариса Бутенко, заместитель председателя краевого отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства (ОПОРА России). — Нужно отметить и формирование новых для Приморья общественных институтов в виде экспертных советов по различным направлениям, что, безусловно, дало дополнительные возможности для бизнеса донести свои инициативы и предложения до главы региона».

По словам Ларисы Бутенко, к сожалению, бизнес-климат в Приморье меняется от муниципалитета к муниципалитету. Поэтому команде губернатора ещё есть над чем работать.





«Конечно, в минувшие 5 лет принимались усилия для того, чтобы оживить экономику Приморского края и Дальнего Востока в целом. Я бы назвал этот процесс новым витком ожиданий. Он стартовал примерно два года назад после принятия закона о ТОР, затем легализации свободного порта Владивосток и совсем недавно – закона о «дальневосточном гектаре». Также хочу отметить сниженные тарифы на электроэнергию, — считает Александр Латкин, руководитель Института кадров высшей квалификации ВГУЭС, доктор экономических наук. — Новая волна президентского внимания скрашивает пятилетний период правления Владимира Миклушевского и позволяет всем нам надеяться, что в недалёком будущем (думаю, через год – два) можно ожидать эффекта от отдельных проектов».





Активное развитие бизнеса и межрегионального сотрудничества сделало Приморье привлекательной площадкой для международного взаимодействия, отмечают участники рынка.

В центре международной повестки

Ровно через три года после революционного для развития Приморья саммита эстафету принял первый Восточный экономический форум, в 2016-м – второй ВЭФ. По мнению экспертов, федеральное внимание такого масштаба не только напрямую повлияло на позиционирование Приморья, но и ко многому обязывало местные власти.

«В 2016-м Приморье заключило на площадке [Восточного экономического] форума 59 соглашений, это почти в три раза больше, чем годом ранее. Сумма заключённых инвестиционных контрактов почти в два раза превысила прошлогодний результат и составила около 200 миллиардов рублей. Итоги достойные, теперь из них появятся проекты уже на земле, с рабочими местами, налогами в бюджет, ростом ВРП», – обозначил результат насыщенных переговоров на площадках Русского острова Владимир Миклушевский.





Только в прошлом году Приморье посетили 160 делегаций иностранных государств. Руководители администрации края, включая губернатора, провели порядка двух сотен переговоров с зарубежными партнёрами, состоялось 8 международных бизнес-форумов и 10 экономических миссий. По мнению наблюдателей, количество подобных встреч переходит в качественный рост, прежде всего, иностранных инвесторов в крае, не считая развития туризма. К примеру, плотное взаимодействие с китайскими инвесторами позволило реализовать в крае совместный проект по производству и реализации грузовых автомобилей FAW.

За пять лет губернаторства Владимира Миклушевского Приморский край стал традиционной площадкой для важнейших международных встреч различного формата. Помимо Восточного экономического форума президент Союза «Приморская торгово-промышленная палата» Борис Ступницкий выделил международный саммит глав региональных администраций стран Северо-Восточной Азии (СВА). В прошлом году в Чанчуне главы пяти приграничных территорий сошлись во мнении, что регионам необходимо продолжать укреплять сотрудничество в области экономики, торговли, культуры, искусства, гуманитарных обменов, экологии и охраны окружающей среды.





В 2013-м во Владивостоке прошло ежегодное заседание Российско-Американского Тихоокеанского Партнёрства (РАТОП), в работе которого приняли участие больше 100 представителей бизнеса, органов государственной власти, общественных организаций Дальнего Востока России и Западного побережья США.

Успешно развиваются связи региона с Китайской Народной Республикой. В ноябре 2016-го прошли Дни провинции Хэйлунцзян в Приморском крае. В форуме приняло участие с обеих сторон порядка 500 бизнесменов, а на самом форуме китайские и приморские компании подписали совместных соглашений на 10 миллиардов рублей. В июле в регионе прошли Дни провинции Цзилинь.

Экономическое сближение между Россией и Японией чувствуется и на региональном уровне.

«Впервые за последние 15 лет во Владивостоке состоялось заседание Смешанной комиссии по экономическому сотрудничеству между дальневосточными регионами России и губернаторством Хоккайдо, – напомнил Борис Ступницкий. – Это важный показатель того, что сотрудничество Приморского края и Хоккайдо успешно развивается, а бизнес крупнейшей префектуры считает Владивосток перспективным центром привлечения инвестиций и развития многих совместных проектов. Среди конкретных достижений – открытие в марте 2014-го представительства Хоккайдо Банк Лтд во Владивостоке».

Как ранее отмечал Миклушевский, Япония находится на первом месте среди внешнеторговых партнёров Приморья по объёму накопленных инвестиций. Японские компании работают в торговле, логистике, организации общественного питания, финансах, лесозаготовке и деревообработке, автосервисе, сервисном обслуживании.





Важность участия Приморья в международных переговорах подчеркивают и иностранные партнёры Приморья.

«На подобных мероприятиях я всегда ставлю в пример другим регионам Приморский край. Он имеет развитую индустрию и особые географические преимущества. По моему мнению, Владивосток – самый привлекательный город Дальнего Востока России. Инвестиции из провинции Хэйлунцзян в российскую экономику только в 2016 году составили 840 миллионов долларов США, мы планируем и далее развивать сотрудничество между нашими регионами. Я также предлагаю рассмотреть возможность снижения административных барьеров и упрощения таможенных процедур на границе России и Китая», – отметил губернатор китайской провинции Хэйлунцзян Лу Хао.





Если не импорт, то экспорт – точно

Для выхода краевых компаний на международные рынки и развития экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона успешно действует приморская бизнес-миссия во главе с генеральным директором Центра развития экспорта Приморья Сергеем Казаковым. Центр как один из флагманов департамента экономики и стратегического развития создан в 2013 году по распоряжению Владимира Миклушевского. Инвестиционный институт на безвозмездной основе оказывает услуги по продвижению компаний на межрегиональные и международные рынки, проводит обучающие мероприятия для предпринимателей. Одна из задач – установление деловых контактов с зарубежными партнёрами – замысловатым образом сосуществует с поддержкой импортозамещения.

Ярким примером вывода экспортно ориентированного предпринимателя на зарубежный рынок эксперты назвали сделку между приморской компанией «Ликиен» с южнокорейскими партнёрами о поставках лёгких строительных конструкций в Республику Корея. Уже в этом году из конструкций российского производства построено 50 индивидуальных жилых домов. Компании «Окна Эталон» в этом году удалось заключить ряд перспективных соглашений и контрактов на поставку профильных систем и строительных материалов. А приморская компания-экспортёр ООО «Восток» смогла предложить мировым участникам шинного рынка поистине уникальный продукт – систему контроля давления в шинах Tire Keeper, который по ряду технических характеристик не имеет аналогов и конкурентов.





Отдельной строкой в центре отметили компании из Приморья, экспортирующие продукты питания. А именно – фирменное мороженое, минеральную воду, алкогольные и безалкогольные напитки, морепродукты, дикоросы. Только в прошлом году центр помог представителям малого и среднего бизнеса Приморья предстать в шести международных выставках в Китае и Южной Корее. Например, рыбохозяйственные предприятия края под эгидой центра приняли участие в 21-й Китайской международной выставке рыбопродукции в Циндао, которая является одной из трёх самых крупных и значимых во всём мире. На ней Приморье представлял коллективный стенд экспортно ориентированных краевых компаний, где участники показали образцы своей продукции потенциальным партнёрам и заключили соответствующие соглашения.

«Все программы подобного формата, направленные на поддержку бизнеса и стимулирование внешнеэкономической деятельности, по сути, являются отражением современной политики Российской Федерации, – пояснил Сергей Казаков. – Малый и средний бизнес Приморского края обладает серьёзным экспортным потенциалом, но предприятиям приходится сталкиваться с рядом препятствий. Это отсутствие квалифицированных специалистов по внешнеэкономической деятельности в штате компании, ограничение финансовых ресурсов для анализа зарубежных рынков, низкая информированность о господдержке экспортно ориентированных малых и средних предприятий».





По словам эксперта, внедрение такого рода структуры поддержки для участников рынка оказалось правильным и своевременным решением команды губернатора, которое направлено на улучшение экономического климата в Приморье.

Минувшие после саммита АТЭС годы стали началом реализации крупнейших проектов, рассчитанных на десятилетия вперёд, признают эксперты. На деле всё это конвертировалось не только серьёзным пополнением бюджета, но также новыми рабочими местами, социальной инфраструктурой.

Сейчас большие планы регион связывает с третьим Восточным экономическим форумом, где трибуну получат участники уже реализованных на практике федеральных и региональных инициатив.

«Третий ВЭФ должен показать динамику развития Дальнего Востока, Приморского края в частности, рассказать о первых результатах новой экономической политики, – рассказал в одном из последних интервью губернатор Приморского края Владимир Миклушевский. – Мы прекрасно понимаем, что реализация проектов, заключённых на первых двух ВЭФ, только началась. Они не могут быть выполнены в полном объёме за один-два года. Но работа идёт, и это надо показать – строятся предприятия, создаются новые рабочие места, производится продукция».

Все эти 5 лет главной задачей властей остаётся наиболее полная и всесторонняя презентация потенциала Приморского края. И его конкретное воплощение в экономике. Следующая «пятилетка» должна показать, что вложения в Приморский край – финансовые, административные и интеллектуальные – себя полностью оправдали.



