Стало известно, сколько приморцы тратят денег на машины

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Многие жители края могут позволить себе авто за полмиллиона рублей
|Фото: РИА "Восток-Медиа"
Большую часть автопарка Приморского края составляют машины стоимостью менее 500 тысяч рублей. Больше 53 % автомобилей на дорогах края – дешевле полумиллиона рублей, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Опрос «За сколько вы купили свой нынешний автомобиль?» провёл автомобильный портал Drom.ru. Согласно полученным данным, 53,7 % машин стоят меньше 500 тысяч рублей. 24,6 % опрошенных заявили, что их транспортные средства стоят от 700 тысяч, но до двух миллионов рублей. В среднеценовой сегмент 500-700 тысяч попали 17,2 % автомобилей, и только 4,2 % могут позволить себе машины дороже двух миллионов рублей.
При детальном рассмотрении рейтинга выясняется, что 14 % водителей заплатили в Приморье за свои авто от 300 до 400 тысяч рублей, 3,6 % отдали немного больше — 400–500 тысяч рублей. 13,2 % автомобилистов ездят на машинах дешевле 200 тысяч, 12,9 % выбрали себе транспорт за 200-300 тысяч рублей. 12,6 % указали, что их автомобили стоят от 700 тысяч до 1 миллиона рублей. 8,5 % автомобилей, передвигающихся по приморским дорогам, стоят от 1 до 1,5 миллиона, и 4,2 % машин в крае стоят дороже 2 миллионов.
Примечательно, что ещё 6 лет назад, по итогам точно такого же опроса в 2011 году, лидером по количеству голосов стал вариант «200–300 тысяч рублей». Тогда его выбрали 24,3 % автолюбителей. Эксперты утверждают, что это позволяет сделать вывод об увеличении средней стоимости машин на 100 тысяч. Кроме того, за это время в Приморье возросло количество жителей, которые могут позволить себе купить машину в ценовом сегменте от 1 до 1,5 миллиона рублей - 8,5 % в этом году против 3,8 % в 2011-м.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в 2016 году в Приморском крае продано 108 350 автомобилей. По данным аналитического агентства «Автостат», самой популярной подержанной моделью авто стала Toyota Corolla, а новой – Toyota RAV4.
внешний вид и тех. состояние автопарка на дорогах страны-это зеркальное отображение , богатства или бедности данной нации. применительно к Приморскому краю , народ в основновном использует бу авто с правым расположением руля, что говорит о нищете народа.
Не жили хорошо и не нужно привыкать. Разгромленные немцы и японцы поставляют победителям хорошие машины б/у и этого досnfточно, революцию в 17 году делали для избранных. В сесеэре машину вообще было практически не купить.
Так то бу авто японского производства превосходят по качеству новье мэйд ин раша, все на дальнем востоке это знают, да какой там, везде это знают.
Точно. Ждем комменты от Едрилл - ж. . полизов и холуев власти, тех, кто за ГЛОУНИТАЗ и против японок)))
Не на что было купить в Сэсээре. Но мне вспоминается такой случай- училась со мною злющая, худущая Тамара, на Новый год я повезла ее к себе домой купив ей билет( жалко было ее, все разъезжались, , а она в общаге), зубрила она чтобы стипендию получить, и однажды устроила истерику, потому что что- то плохо сдала и ей степка не светила, вроде из жалости ей подправили оценку, итог этой жалости такой- приезжает за ней папка после выпускного на новом Жигуле, меня довеезли тоже. При огроменном желании можно было купить, но жертвуя здоровьем своих близких.
Но зато с каким апломбом разъезжают жители края и прилегающих областей на этих стареньких автомобилях, стоимостью меньше полумиллиона рублей, в кресла которых до этого с десяток лет пукало семейство какого-нибудь японца=)
А ты сам на чём разъезжаешь? Ну нет у людей миллиона и более на новую машину.