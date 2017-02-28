Стало известно, сколько приморцы тратят денег на машины

Большую часть автопарка Приморского края составляют машины стоимостью менее 500 тысяч рублей. Больше 53 % автомобилей на дорогах края – дешевле полумиллиона рублей, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Опрос «За сколько вы купили свой нынешний автомобиль?» провёл автомобильный портал Drom.ru. Согласно полученным данным, 53,7 % машин стоят меньше 500 тысяч рублей. 24,6 % опрошенных заявили, что их транспортные средства стоят от 700 тысяч, но до двух миллионов рублей. В среднеценовой сегмент 500-700 тысяч попали 17,2 % автомобилей, и только 4,2 % могут позволить себе машины дороже двух миллионов рублей.

При детальном рассмотрении рейтинга выясняется, что 14 % водителей заплатили в Приморье за свои авто от 300 до 400 тысяч рублей, 3,6 % отдали немного больше — 400–500 тысяч рублей. 13,2 % автомобилистов ездят на машинах дешевле 200 тысяч, 12,9 % выбрали себе транспорт за 200-300 тысяч рублей. 12,6 % указали, что их автомобили стоят от 700 тысяч до 1 миллиона рублей. 8,5 % автомобилей, передвигающихся по приморским дорогам, стоят от 1 до 1,5 миллиона, и 4,2 % машин в крае стоят дороже 2 миллионов.

Примечательно, что ещё 6 лет назад, по итогам точно такого же опроса в 2011 году, лидером по количеству голосов стал вариант «200–300 тысяч рублей». Тогда его выбрали 24,3 % автолюбителей. Эксперты утверждают, что это позволяет сделать вывод об увеличении средней стоимости машин на 100 тысяч. Кроме того, за это время в Приморье возросло количество жителей, которые могут позволить себе купить машину в ценовом сегменте от 1 до 1,5 миллиона рублей - 8,5 % в этом году против 3,8 % в 2011-м.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в 2016 году в Приморском крае продано 108 350 автомобилей. По данным аналитического агентства «Автостат», самой популярной подержанной моделью авто стала Toyota Corolla, а новой – Toyota RAV4.