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Стало известно, сколько приморцы тратят денег на машины

Стало известно, сколько приморцы тратят денег на машины
Многие жители края могут позволить себе авто за полмиллиона рублей
сегодня, 11:28
Транспорт | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Большую часть автопарка Приморского края составляют машины стоимостью менее 500 тысяч рублей. Больше 53 % автомобилей на дорогах края – дешевле полумиллиона рублей, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Опрос «За сколько вы купили свой нынешний автомобиль?» провёл автомобильный портал Drom.ru. Согласно полученным данным, 53,7 % машин стоят меньше 500 тысяч рублей. 24,6 % опрошенных заявили, что их транспортные средства стоят от 700 тысяч, но до двух миллионов рублей. В среднеценовой сегмент 500-700 тысяч попали 17,2 % автомобилей, и только 4,2 % могут позволить себе машины дороже двух миллионов рублей.

При детальном рассмотрении рейтинга выясняется, что 14 % водителей заплатили в Приморье за свои авто от 300 до 400 тысяч рублей, 3,6 % отдали немного больше — 400–500 тысяч рублей. 13,2 % автомобилистов ездят на машинах дешевле 200 тысяч, 12,9 % выбрали себе транспорт за 200-300 тысяч рублей. 12,6 % указали, что их автомобили стоят от 700 тысяч до 1 миллиона рублей. 8,5 % автомобилей, передвигающихся по приморским дорогам, стоят от 1 до 1,5 миллиона, и 4,2 % машин в крае стоят дороже 2 миллионов.

Примечательно, что ещё 6 лет назад, по итогам точно такого же опроса в 2011 году, лидером по количеству голосов стал вариант «200–300 тысяч рублей». Тогда его выбрали 24,3 % автолюбителей. Эксперты утверждают, что это позволяет сделать вывод об увеличении средней стоимости машин на 100 тысяч. Кроме того, за это время в Приморье возросло количество жителей, которые могут позволить себе купить машину в ценовом сегменте от 1 до 1,5 миллиона рублей - 8,5 % в этом году против 3,8 % в 2011-м.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в 2016 году в Приморском крае продано 108 350 автомобилей. По данным аналитического агентства «Автостат», самой популярной подержанной моделью авто стала Toyota Corolla, а новой – Toyota RAV4. 

 
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Комментарии
  • citizen  (сегодня, 13:45 )

    внешний вид и тех. состояние автопарка на дорогах страны-это зеркальное отображение , богатства или бедности данной нации. применительно к Приморскому краю , народ в основновном использует бу авто с правым расположением руля, что говорит о нищете народа.

  • Турыст  (сегодня, 14:05 )

    Не жили хорошо и не нужно привыкать. Разгромленные немцы и японцы поставляют победителям хорошие машины б/у и этого досnfточно, революцию в 17 году делали для избранных. В сесеэре машину вообще было практически не купить.

  • Estro  (сегодня, 13:49 )

    Так то бу авто японского производства превосходят по качеству новье мэйд ин раша, все на дальнем востоке это знают, да какой там, везде это знают.

  • Неедрос  (сегодня, 14:22 )

    Точно. Ждем комменты от Едрилл - ж. . полизов и холуев власти, тех, кто за ГЛОУНИТАЗ и против японок)))

  • Пенсионерка  (сегодня, 14:28 )

    Не на что было купить в Сэсээре. Но мне вспоминается такой случай- училась со мною злющая, худущая Тамара, на Новый год я повезла ее к себе домой купив ей билет( жалко было ее, все разъезжались, , а она в общаге), зубрила она чтобы стипендию получить, и однажды устроила истерику, потому что что- то плохо сдала и ей степка не светила, вроде из жалости ей подправили оценку, итог этой жалости такой- приезжает за ней папка после выпускного на новом Жигуле, меня довеезли тоже. При огроменном желании можно было купить, но жертвуя здоровьем своих близких.

  • JD  (полчаса назад)

    Но зато с каким апломбом разъезжают жители края и прилегающих областей на этих стареньких автомобилях, стоимостью меньше полумиллиона рублей, в кресла которых до этого с десяток лет пукало семейство какого-нибудь японца=)

  • Ааа  (только что)

    А ты сам на чём разъезжаешь? Ну нет у людей миллиона и более на новую машину.



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