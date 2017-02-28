Прокуратура Приморья настаивает на новом приговоре экс-юристу ДЦСС

Прокуратура Приморского края обжаловала приговор экс-юристу Дальневосточного центра судоремонта и судостроения (ДЦСС) Андрею Агаркову, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на РИА «Новости».

Ранее Андрей Агарков получил условный срок по делу о пособничестве в мошенничестве и был освобождён от наказания по амнистии. Газета «Коммерсант» также проинформировала, что юрист обвинялся в том, что содействовал бывшему руководителю ДЦСС Игорю Борботу в хищении 1 миллиарда рублей, выделенных на ремонт атомной подводной лодки «Нерпа». По данным издания, суд переквалифицировал обвинение с мошенничества на злоупотребление полномочиями и прекратил уголовное преследование подсудимого по амнистии.

На сайте Ленинского районного суда Владивостока указывается, что в конце декабря 2016 года по делу Агаркова вынесен обвинительный приговор. В перечне статей по обвинению указано пособничество в мошенничестве. Однако Агарков осуждён по части 5 статьи 33 и статье 201 УК РФ «Пособничество в злоупотреблении полномочиями».

В прокуратуре Приморского края журналистам подтвердили факт обжалования данного приговора в апелляционный суд. Преступление фигуранта хотят переквалифицировать с части 5 статьи 33 и части 4 статьи 159 на статьи 33 и 201.

Ранее стало известно, что в начале ноября 2013 года главная военная прокуратура РФ объявила о мошенничестве с ремонтом боевых кораблей на заводе «Звезда». Подрядчик якобы получил по фиктивным документам с завышенной стоимостью работ больше 63 миллионов рублей.

Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев также сообщал, что возбуждены и расследуются уголовные дела по факту хищения более 4 миллиардов рублей при строительстве объекта «Судостроительный комплекс «Звезда». Экс-руководитель ОАО «ДЦСС» Игорь Борбот и ряд его коллег объявлены в международный розыск. Борбота задержали в США.