Дома культуры и театры Приморья получат больше 20 миллионов рублей

В этом году из федерального бюджета на поддержку муниципальных домов культуры и театров Приморья поступит в сумме 20,3 миллиона рублей. В краевом законе о бюджете эти деньги уже учтены.

Большая часть федеральных субсидий будет распределяться по конкурсу среди муниципальных домов культуры. Деньги – 12,3 миллиона рублей - пойдут на развитие и укрепление материально-технической базы учреждений. Почти восемь миллионов рублей предназначены на поддержку творческой деятельности двух приморских театров – театра драмы Уссурийского городского округа имени Веры Комиссаржевской и находкинского театра кукол.

Проекты софинансируются и из краевого бюджета. На получение субсидии смогут претендовать дома культуры, имеющие юридический статус, если они предоставят в краевой департамент культуры перечень муниципальных мероприятий, на которые планируют потратить деньги. В том числе понадобится описать показатели результативности исполнения мероприятий.

С 2014 года, когда губернатор Владимир Миклушевский объехал все приморские муниципалитеты, в сфере оснащения и ремонта учреждений культуры сделано уже немало. Например, в Спасске-Дальнем и посёлке Пограничном отремонтировали несколько школ искусств. Для школы искусств в Кавалерово закупили три баяна и три аккордеона. В Лесозаводске Дом культуры работников железнодорожного транспорта перевели в муниципальную собственность. Уже в мае 2017 года здесь откроется первый в городе современный кинозал.