Сегодня во Владивостоке снова отключают свет

Специалисты МУПВ «ВПЭС» уже в 9 часов утра приступили к отключению электроэнергии в десятках домов Владивостока. В зависимости от сложности работы горожанам придётся подождать от двух до восьми часов, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу муниципального предприятия.

Сегодня, 28 февраля, с 9:00 до 17:00 продлятся плановые отключения электроэнергии в центре и других частях приморской столицы. Энергетики приводят полный список домов на следующих улицах и проспектах:

Адмирала Завойко, 4а;

Верещагина, 9, 9а, 11, 12, 12а, 12-б, 13, 13а, 13-б, 14, 15, 15а, 15в, 17в, 18, 18а, 20, 20а, 22, 28, 34;

Дальнегорская, 15;

Добровольского, 19, 21;

Калиновая, 4;

Каштановая, 11, 13, 15, 21;

Кирова, 24, 50;

Комсомольская, 2;

Лермонтова, 102;

Лиманная, 79, 79а, 170, 171, 172, 174, 176, 178, 180а, 180-б, 184а, 184-б, 186, 186а;

Менделеева, 18а, 20а, 22а, 24, 39, 39а, 39в, 41, 41а;

Надибаидзе, 11, 17;

Находкинская, 2, 4, 4а, 4-б, 5в, 11-б, 11д;

Окатовая, 39;

Пацаева, 9;

Поселковая 2-я, 1а;

Поселковый переулок, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 18а;

Семирадского, 25, 25а, 27, 29, 48, 48а, 48-б, 50, 50д, 52;

Сливовая, 1, 3;

Тамбовская, 5, 7, 9;

Тухачевского, 44.