После снега с дождём в Приморье резко похолодает

В последний день февраля и первые весенние дни в Приморье ожидается снег с дождём. Первую половину недели погода будет радовать местных жителей положительными температурами, однако во второй ожидается похолодание, сообщает РИА "Восток-Медиа".

По информации портала "Примпогода", минувшей ночью облачность фронтальных разделов накрыла Приморье и местами прошёл небольшой снег. Сегодня днём площадь распространения осадков, преимущественно в виде мокрого снега, увеличится. С южным ветром в Приморье начал поступать тёплый воздух, что привело к резкому повышению температур. Днём воздух прогреется до +3…+8 градусов, слабоотрицательные температуры останутся лишь на северо-востоке края.

Владивосток в первую половину последнего зимнего дня будет тонуть в тумане. Ожидается, что день будет пасмурным. Слабые осадки возможны только вечером. Все сутки в городе будет дуть свежий южный ветер. Минимальная температура воздуха составит 0…−2 градуса. Днём воздух прогреется до +2…+4 градусов.

Такая же синоптическая ситуация в регионе будет сохраняться и завтра, в первый день весны. При облачной погоде в Приморье будут идти небольшие и умеренные осадки, температурный фон существенно не изменится. В середине недели атмосферные фронты покинут территорию края, но небольшие осадки местами сохранятся. Начнётся рост атмосферного давления, и вновь усилится заток холодного воздуха. К концу недели на всей территории Приморья вновь похолодает: фон как ночных, так и дневных температур понизится на 5–10 градусов.