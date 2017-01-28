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В Артёме мужчина избил детей своей сожительницы: РИА "Восток-Медиа"
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В Артёме мужчина избил детей своей сожительницы

В Артёме мужчина избил детей своей сожительницы
Своего пасынка он ударил уже не в первый раз
вчера, 17:45
Общество | Приморский край
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Фото: pixabay.com

В городе Артёме Приморского края местный житель избил детей сожительницы. Он был в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители завели на злоумышленника уголовное дело. Раньше его уже привлекали к ответственности за причинение побоев пасынку, но расследование прекратилось.

В дежурную часть отдела МВД России по Артёму поступило сообщение от 35-летней местной жительницы. По словам женщины, гражданский супруг причинил телесные повреждения её несовершеннолетним детям. Стражи правопорядка выяснили, что 37-летний мужчина, выпив спиртное, побил четырёхлетнюю девочку и её 14-летнего брата, который встал на защиту маленькой сестры.

В отделе дознания правоохранители возбудили уголовные дела по статьям «Побои» и «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Приморскому краю, злоумышленника уже привлекали к ответственности за то, что он избивал сына своей сожительницы. Однако в декабре 2016 года уголовное дело в отношении него прекратили в суде за примирением сторон.

Как писало РИА «Восток-Медиа», в России намерены декриминализировать побои в отношении близких родственников. Активисты федеральных и региональных движений в защиту прав женщин и детей думают, что после принятия проект даст «зелёный свет» такому явлению, как домашнее насилие. По мнению общественников, в подавляющем большинстве случаев жертвами окажутся жёны, маленькие дети, а также престарелые члены семьи, которые не способны защитить себя. Депутаты и правоохранители, напротив, считают, что в случае принятия поправок к статье «Побои» нарушителей будет проще привлечь к ответственности.
 

 
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Комментарии
  • Берегите лес   (сегодня, 00:08 )

    Эта 35-летняя сущность опять простит маргинала? Почему социальнае органы не изымают детей из опасной семьи? У маргинала проявляется склонность к педофилии, которая выражается через издевательства над детьми? Кроме физического, в этой ячейке общества, видимо, процветает и психологическое насилие? Почему соседи остаются равнодушными в таких случаях? Сейчас принят закон по защите детей от агрессии в семье. Он что, только на бумаге будет действовать? Очень жалко детей, что некому предотвратить описанные в статье действия "местного жителя".

  • Берегите лес   (сегодня, 12:54 )

    Маргинальные личности представляют угрозу внутренней безопасности нашей родины? А сколько силовых структур брошено на профилактику, расследование, а в дальнейшем содержание в тюрьмах этих негодяев? В то время, когда патриоты защищают родину от внешних угроз, пьяницы создают угрозу внутри страны? И это в связи с тем, что отсутствуют программы по классификации, профилактике, расследованию, систематизации, неотвратимости социализации маргиналов? Необходимо ли выявлять очаги и работать исполнительной власти, чтобы одержать победу с этим злом, чтобы россиянам окончательно не самоликвидироваться, когда "местные жители" не только не оставляют после себя потомства, но и пытаются унизить, растоптать достоинство других детей?



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