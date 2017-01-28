В Приморье представители КНДР и Южной Кореи праздновали вместе

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Новый год по восточному стилю стал торжеством народной дипломатии
|Фото: РИА "Восток-Медиа" - Валентин Труханенко
Дипломатический корпус Приморья накануне отпраздновал приход Нового года по восточному календарю. Организатором традиционной ежегодной встречи в городе Артёме выступили бизнесмен, меценат и общественник Валентин Пак, а также Ассоциация корейских организаций Приморского края. Друзья пожелали друг другу счастья и здоровья в 2017 году, сообщает РИА "Восток-Медиа".
Встречи в стиле народной дипломатии стали уникальным явлением в Приморье. Первоначально Валентин Пак объединил за дружеским столом генеральных консулов КНДР и Южной Кореи, в последующие годы к этой необычной компании присоединились главы дипмиссий Китая, Японии, США, Вьетнама, Индии.
Председатель Законодательного собрания Приморья Александр Ролик, вице-губернатор края Игорь Степаненко и мэр Артёма Александр Авдеев также стали почётными гостями Нового года по-восточному.
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