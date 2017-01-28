Житель Артёма "заложил" бомбу в помещении местной ТЭЦ

В Артёме полицейским позвонили и сообщили, что на городской ТЭЦ кто-то заложил бомбу. Правоохранители эвакуировали персонал и проверили все помещения, но взрывчатку не нашли. Оказалось, что местный житель выпил спиртное и решил похулиганить.

После звонка на место происшествия прибыли следственно-оперативная группа отдела полиции, кинологи со служебной собакой, сотрудники ФСБ, МЧС, врачи скорой медицинской помощи. Территорию оцепили, из здания вывели всех людей. Когда выяснилось, что никакого взрывного устройства в помещениях нет, стражи правопорядка начали искать того, кто сообщил им заведомо ложную информацию о случившемся.

Подозреваемый 25-летний житель Артёма находился в состоянии алкогольного опьянения. В отделе полиции он признался в содеянном и рассказал, что сделал звонок из хулиганских побуждений. Как сообщает пресс-служба ОМВД России по городу Артёму, молодой человек стал фигурантом уголовного дела. Ему грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей или лишение свободы на срок до трёх лет. Кроме того, подозреваемому, если его вина будет доказана, придётся возместить затраты государства на выезд экстренных служб на ложное происшествие.

За подобное нарушение наказали жителя Тынды. Как писало РИА «Восток-Медиа», мужчине назначили год лишения свободы и исправительные работы. На скамье подсудимых он полностью признал свою вину и раскаялся. Свой поступок виновный объяснил желанием проверить реакцию полиции.