В Уссурийске местные жители зарезали таксиста

В районе автодороги Каменушка — Уссурийск правоохранители обнаружили тело таксиста. Судя по ранам на его теле, мужчина был убит. Следователи возбудили уголовное дело и нашли главных подозреваемых.

Водителя обнаружили 27 января около автомобиля таксомоторной компании. Они увидели, что на его теле есть признаки насильственной смерти. На место происшествия прибыли полицейские и представители следственного комитета. Установлено, что смерть потерпевшего наступила в результате колото-резаных ранений. Уголовное дело возбудили по статье «Убийство». Стражам правопорядка удалось найти и задержать подозреваемых — это двое местных жителей в возрасте 25 и 27 лет. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Приморскому краю, сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало, что за аналогичное преступление жителя Комсомольска-на-Амуре отправили в колонию на 16 лет. На преступление он пошёл, чтобы отнять у таксиста автомобиль и продать его на запчасти. Парню было всё равно, умрёт водитель от ударов ножом или нет. А в Хабаровске два 17-летних подростка решили убить случайного шофёра, чтобы завладеть его деньгами и ценными вещами. Раненый таксист вырвался, но не выжил. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.