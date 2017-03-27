Жители Владивостока запасают холодную воду

На этой неделе сотрудники «Приморского водоканала» продолжат плановый ремонт своих объектов. В связи с этим на сайте предприятия появилось предупреждение для абонентов на нескольких улицах Владивостока.

Завтра, 28 марта, на весь рабочий день отключат воду в домах по адресам: 1-я Поселковая, 32 и 2-я Поселковая, 28, 30, 32, 34. Ремонт продлится с 9 до 18 часов.

На следующий день, в среду, специалисты перейдут на другой участок. С 9:00 до 19:00 они будут работать на Народном проспекте. В связи с этим, как уточнила РИА «Восток-Медиа» диспетчер «Горводопровода», воду отключат во всех домах с №2 по № 29.

После этого наступит почти недельный перерыв – до 4 апреля. К этому дню будут готовиться жильцы домов № 6, 8, 10 и 12а на Карбышева, а также всей Металлургической улицы.

Затем 5 апреля – также на весь день – «временная засуха» ожидается на улице Русской – дома № 27, 27а, 27б, 27в, 29, 54, 54а, 56, 58, 58а, 60а и Давыдова - № 3, 4, 5, 6, 6а, 8, 10, 10а, 12, 14, 14а, 18.



