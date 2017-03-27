Приморцы с болью могут позвонить на горячую линию

Судя по количеству обращений на сегодняшний день, об этом знают немногие

Росздравнадзор запустил горячую линию по вопросам обезболивания, в том числе она продолжает работу для граждан Приморского края. По телефону (423) 240-05-88 пациенты и их близкие могут получить необходимую консультацию или пожаловаться на нарушение своих прав.

С начала 2017 года на горячую телефонную линию Росздравнадзора и Территориального центра медицины катастроф по вопросам обезболивания из Приморья поступило всего 12 обращений. Специалисты сделали вывод о том, что жители края недостаточно осведомлены о своих правах на получение своевременного адекватного обезболивания.

По данным ведомства, изменения в законодательстве существенно упростили выписку и получение обезболивающих лекарственных препаратов. Например, для пациентов и их законных представителей важна следующая информация:

Рецепт на наркотический лекарственный препарат, купирующий болевой синдром, может быть выдан пациенту любым участковым врачом;

Врач обязан выписать повторный рецепт на сильнодействующий обезболивающий лекарственный препарат без возврата использованных упаковок, ампул;

Срок действия рецепта, выданного врачом на получение в аптечном учреждении наркотического лекарственного препарата, увеличен с 5 дней до 15;

Рецепт на наркотический обезболивающий препарат может получить как сам пациент, так и его законный представитель (родственник) с паспортом;

Пациентам, нуждающимся в длительном лечении, может быть удвоена доза выписки наркотических лекарственных препаратов для снятия болевого синдрома;

«Любой пациент с болевым синдромом, вне зависимости от диагноза, имеет право на получение сильнодействующих обезболивающих лекарственных препаратов. Эффективное обезболивание можно и нужно получать не только в стационаре, но и на дому», - говорит старший государственный инспектор отдела мониторинга и контроля качества медицинской продукции территориального органа Росздравнадзора по Приморскому краю Наталья Александрова.

Кроме того, приморцы могут позвонить на бесплатный круглосуточный номер телефона 8 800 500 18 35 – он действует для всех регионов Российской Федерации. В течение рабочего дня по московскому времени обращения граждан принимают специалисты Росздравнадзора. В нерабочее время идёт аудиозапись всех сообщений, после чего заявитель получает ответ.