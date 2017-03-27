В Приморье овчарка Куба поймала преступника

В Приморье служебная собака помогла поймать грабителей. Трое мужчин вынесли из частного дома имущество на 200 тысяч рублей, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу управления МВД России по Приморскому краю.

В дежурную часть отдела МВД России по Надеждинскому району обратилась жительница поселка Стеклозаводской. Заявительница сообщила, что ночью неизвестные лица проникли в дом её соседей на улице Заводской. На вызов прибыла следственно-оперативная группа, в состав которой вошёл кинолог со служебной собакой.

Выяснилось, что злоумышленники, разбив оконное стекло, проникли в дом и похитили музыкальный центр. При этом хозяина на месте не было, так как он проживает во Владивостоке. После этого воры взломали замок в гаражном боксе, похитили мотоцикл «Сузуки» и электроинструменты. Общий ущерб, причиненный потерпевшему, превысил 200 тысяч рублей.

Служебная собака по кличке Куба взяла след и привела полицейских к заброшенному сараю, где хранилось похищенное имущество.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности граждан, подозреваемых в краже. Ими оказались трое жителей Надеждинского района. В отделе полиции злоумышленники признались в краже со взломом и рассказали, что вывезли похищенное на автомобиле.

Сейчас стражи правопорядка выясняют, были ли подозреваемые когда-либо причастны к подобным преступлениям.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что на прошлой неделе преступников помогла найти служебная собака по кличке Ами. Она также верно вывела полицейских к грабителю.







