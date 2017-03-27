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Владивостокский стадион "Динамо" покрылся сеном из-за нехватки денег: РИА "Восток-Медиа"
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Владивостокский стадион "Динамо" покрылся сеном из-за нехватки денег

Владивостокский стадион "Динамо" покрылся сеном из-за нехватки денег
Обогрев поля включили всего за 10 дней до игры
сегодня, 15:30
Спорт | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В футбольном клубе Приморского края «Луч-Энергия» после первой домашней игры в 2017 году объяснили плохое состояние поля. Причиной того, что накануне футболистам пришлось играть на «сене», стали финансовые трудности, сообщает РИА «Восток-Медиа».

ФК «Луч-Энергия» прокомментировал слова главного тренера «Зенита-2» Владислава Радимова, который жёстко высказался по поводу поля на стадионе «Динамо». По словам Радимова, игрокам пришлось выйти на «сено». Однако в приморском клубе заявили, что это не самое худшее поле среди всех клубов футбольной национальной лиги.

«Претензии Радимова связаны с тем, что обычно в марте и апреле поле стадиона «Динамо» было одним из лучших не только в ФНЛ, но и, наверно, в премьер-лиге. В прошлом году газон был изумрудный, а в позапрошлом в марте трава была настолько густая, что мы его косили. Из-за нашей задолженности перед энергетическими компаниями в этом году, подогрев поля не удалось вовремя включить», - прокомментировал руководитель пресс-службы футбольного клуба «Луч-Энергия» Андрей Вялков.

В данный момент поле ровное, но из-за сухой травы, которая осталась с прошлого года, мяч по нему катится совсем по-другому. Руководитель пресс-службы отметил, что это всё, несомненно, сказывается на игре обеих команд, однако менять настоящую траву на искусственный газон клуб не собирается.

«За газоном, конечно, необходимо много ухаживать. Однако все стараются играть на естественной траве, и, если нам позволят, мы постараемся сделать его ещё лучше», - добавил Андрей Вялков.

К следующей игре, условия, вероятнее всего, станут благоприятнее. При этом прогнозировать, когда именно поле вновь станет максимально комфортным для игроков, клуб не решается – это зависит от многих, в том числе и погодных факторов. В прошлые сезоны подогрев поля традиционно начинал работать с конца января. В 2017 году его удалось включить только за 10 дней до первого матча.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что приморский футбольный клуб оказался в очередном экономическом кризисе. Сейчас в Арбитражном суде Приморского края находится дело о банкротстве футбольного клуба «Луч-Энергия». Окончательное решение по этому вопросу суд примет весной.  В ноябре 2016 года приморский футбольный клуб «Луч-Энергия» снял самый бедный Mannequin Challenge («Манекен челендж»). Спортсмены, подвергшись всеобщей эйфории, тоже записали модный ролик и не упустили возможности в очередной раз обратить внимание на плачевное финансовое состояние команды.

 
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