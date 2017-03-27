Человек из команды Пушкарёва стал заместителем Миклушевского

Заместитель главы города Владивостока Александр Юров перейдёт на работу в администрацию Приморского края. Вице-мэр сядет в кресло вице-губернатора региона, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Начальник управления по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации Владивостока Александр Юров переедет из «серого» в «белый» дом. В мэрии он также курировал международные отношения, туризм, наружную рекламу и информацию. Какое направление закрепится за новым заместителем Миклушевского на новой должности, не уточняется.

Место Юрова в администрации города займёт бывший директор приморского филиала «Почты России», деятель "Единой России" Андрей Брик.

Александр Юров до работы в мэрии пять лет занимал должности заместителя директора и директора МУП «Владивостокское предприятия электрических сетей». С 2009 года Юров трудился в администрации Владивостока, сначала заняв должность начальника управления по вопросам ТЭКа.

Новый вице-мэр Андрей Брик начинал трудовую биографию инженером усилительного пункта эксплуатационно-технического узла связи поселка Кавалерово. С 2003 года являлся директором приморского филиала «Почты России».

Как уже писало РИА «Восток-Медиа» ранее, последние кадровые перестановки в «белом» доме произошли всего две недели назад. Владимир Миклушевский подписал распоряжение о назначении нового вице-губернатора. Куратором сельского и рыбного хозяйства стал Денис Бочкарёв.