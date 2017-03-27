Министр культуры РФ присматривается к фестивалю V-ROX

В ходе рабочей встречи министра культуры России Владимира Мединского с лидером группы «Мумий Тролль» Ильёй Лагутенко обсуждались возможные перспективы созданного музыкантом фестиваля-конференции V-ROX, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу Минкультуры РФ.

«Министру было интересно узнать о наших инициативах, связанных с проведением международного фестиваля и творческой конференции современной музыки V-ROX во Владивостоке, которому в этом году исполняется пять лет», – рассказал Илья Лагутенко по итогам встречи.

По словам Лагутенко, фестиваль – главное музыкальное событие лета в дальневосточной столице, место встречи музыкантов и деятелей творческой индустрии стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Не исключено, что Министерство культуры примет участие в дальнейшем развитии фестиваля V-ROX и поспособствует его выходу на новые рубежи.

«Мы обсудили не только пути будущего развития фестиваля и его дальнейшей интеграции в городскую среду свободного порта Владивосток, но и возможные взаимные усилия по продвижению молодой российской сцены в Японии, Китае и других странах Восточной Азии», – сообщил Лагутенко.

В апреле 2017 года культовому альбому «Морская», с которого началась всероссийская, а затем и мировая известность владивостокского коллектива «Мумий Тролль», исполняется 20 лет. Это событие группа отмечает серией концертов в российских городах. Кроме того, Илья Лагутенко сообщил, что в скором будущем может записать совместный альбом с британским музыкантом Брайаном Ферри. Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», 4 – 6 августа фестиваль V-ROX пройдёт во Владивостоке в пятый раз. Илья Лагутенко пообещал горожанам и гостям «морские сюрпризы», а также расширение фестивальной географии.