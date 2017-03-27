Новость об аресте гендиректора банка "Приморье" назвали наглым враньём

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СК опроверг информацию, которая появилась в местных СМИ
|Фото: ptzgovorit.ru
В следственном управлении Следственного комитета России по Приморскому краю опровергли информацию о задержании гендиректора банка «Приморье», сообщает РИА «Восток-Медиа». Новость о том, что Владислава Погуляева задержали работники Следственного комитета, появилась сегодня на одном из новостных ресурсов.
Акция силовиков во Владивостоке, где сегодня утром оцепили главный офис банка «Приморье», моментально обросла самыми разными слухами. В одном из местных СМИ даже прошла информация о том, что гендиректора банка, Владислава Погуляева, арестовали сотрудники Следственного комитета.
Однако эту информацию опровергла старший помощник руководителя приморского следственного управления СК РФ Аврора Римская. «Никто никого в банке «Приморье» не арестовывал. Задержания не проводили ни работники СК, ни кто-либо ещё. Это просто наглое враньё. Все работники учреждения остались на своих местах», - сказала она корреспонденту РИА «Восток-Медиа».
Между тем, никакой официальной информации о действиях силовиков в банке по-прежнему нет. Молчат и представители правоохранительных структур, и работники «Приморья». Не исключено, что правоохранительные органы расследуют январскую кражу денег из банка. Тогда хакерам удалось похитить 50 миллионов рублей.
дешевые желтые журналюги готовы мать родную продать а не то что наврать в новости или исказить факты. бездари.
Уважаемые писатели новостей с лицензией № ФС77-61690 от 01. 05. 2015 г. Когда публикуете информация проверяйте!!!! Владислав Погуляев является генеральным директором АО«БДО Юникон»(аудитором), а не генеральным директором банка "Приморье"!!! Заведите себе нормальные источники информации;) или перепечатывайте из официальных пресс-релизов!!!
Ну потому и наглое вранье, что Погуляева никто и не арестовывал :)))
бездари