Новость об аресте гендиректора банка "Приморье" назвали наглым враньём

В следственном управлении Следственного комитета России по Приморскому краю опровергли информацию о задержании гендиректора банка «Приморье», сообщает РИА «Восток-Медиа». Новость о том, что Владислава Погуляева задержали работники Следственного комитета, появилась сегодня на одном из новостных ресурсов.

Акция силовиков во Владивостоке, где сегодня утром оцепили главный офис банка «Приморье», моментально обросла самыми разными слухами. В одном из местных СМИ даже прошла информация о том, что гендиректора банка, Владислава Погуляева, арестовали сотрудники Следственного комитета.

Однако эту информацию опровергла старший помощник руководителя приморского следственного управления СК РФ Аврора Римская. «Никто никого в банке «Приморье» не арестовывал. Задержания не проводили ни работники СК, ни кто-либо ещё. Это просто наглое враньё. Все работники учреждения остались на своих местах», - сказала она корреспонденту РИА «Восток-Медиа».

Между тем, никакой официальной информации о действиях силовиков в банке по-прежнему нет. Молчат и представители правоохранительных структур, и работники «Приморья». Не исключено, что правоохранительные органы расследуют январскую кражу денег из банка. Тогда хакерам удалось похитить 50 миллионов рублей.