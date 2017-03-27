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В Находке дальнобойщики протестуют против налогов и ям

В Находке дальнобойщики протестуют против налогов и ям
Участники акции на день отказались от работы
сегодня, 13:04
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Сегодня несколько находкинских грузоперевозчиков присоединились к всероссийской акции протеста дальнобойщиков, сообщает корреспондент РИА "Восток-Медиа" с места событий. Водители поставили свои фуры на въезде в Находку и отказались на день от работы. Пассивная форма протеста продлится в городе до вечера.

В связи с малочисленностью участников акции мероприятие прошло незаметно для жителей города, но привлечь внимание журналистов дальнобойщикам удалось.

«Да, нас немного, но мы вышли и присоединились к всероссийской акции, потому что нас достало, что дальнобойщиков грабят и душат налогами. Мы платим налоги, а дорог нет. Ямы такие страшные, но никто ничего не делает, и при этом дальнобойщиков в Находке почти не стало, так как людям нет работы, и здесь всё стоит. И всё же мы вышли сегодня, чтобы сказать: дальнобойщики в России - это сила», — рассказала журналисту РИА «Восток-Медиа» участница акции Галина Кувалдина.

Забастовка водителей, по словам её приморских участников, проходит сразу в нескольких городах России. Требования дальнобойщиков - отмена системы «Платон», пересмотр штрафов и транспортного налога.

«Надо отстаивать свои права, иначе нас задушат налогами, вот уже третий налог внедряют. Мы сейчас за одну машину платим по 20 тысяч, и людям просто не на что жить. Дальнобойщики продают машины или бросают работу, потому что выехать с такими налогами людям просто не на что», — добавил участник акции Максим Бляхер.

Акция дальнобойщиков, начавшаяся с Дальнего Востока, предполагается также в 50 регионах России. Её участники выстроят фуры вдоль трасс и будут дожидаться выполнения их требований. Однако в Находке дальнобойщики вновь вернутся к работе уже вечером сегодняшнего дня.

 

 

 

 
 
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Комментарии
  • 908424  (сегодня, 14:21 )

    Всё начинается с малого. . . Удачи!. .



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