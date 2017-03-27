Аэрофлот перешёл на летнее расписание полётов

Крупнейший российский перевозчик Аэрофлот с 26 марта перешёл на летнее расписание полётов, которое продлится до 28 октября 2017 года. В летнем сезоне Аэрофлот планирует осуществлять собственные рейсы по 138 направлениям в 51 стране мира. В новом расписании значатся 50 маршрутов по России, а также 14 пунктов в странах СНГ и 74 пункта в дальнем зарубежье, говорится в сообщении компании.

В качестве национального перевозчика Аэрофлот делает особый акцент на развитие внутренних перевозок. С 1 июня география полётов пополнится тремя новыми направлениями в России.

В Белгород – город воинской славы и центр мощного аграрно-промышленного региона России – авиакомпания намерена выполнять два рейса в день на современных отечественных лайнерах Sukhoi Superjet 100. Ежедневные рейсы свяжут Москву и «нефтяные столицы» – Ханты-Мансийск и Салехард. Регулярное воздушное сообщение на этих линиях будет способствовать социально-экономическому развитию и укреплению транспортной связи отдалённых северных регионов с центральной Россией. В план на летний сезон внесено открытие направления Москва – Ульяновск. Точная дата запуска рейса зависит от темпов реконструкции аэропорта Баратаевка.

При формировании внутренней сети приоритетными становятся направления, популярность которых возрастает в период летних отпусков. Приняты во внимание рост интереса пассажиров к внутрироссийскому туризму, а также традиционная тяга россиян к летнему отдыху на Черноморском побережье страны. В сезоне «Лето-2017» Аэрофлот возобновляет рейсы в Геленджик, а также увеличивает частоту полетов в Сочи (с 49 до 77 в неделю) и Анапу (с 21 до 28 в неделю). На курорты Краснодарского края из Внуково также предлагает регулярные рейсы дочерняя авиакомпания Аэрофлота «Россия».

Обширная программа полётов разработана для Крыма. Прямые беспосадочные рейсы свяжут Симферополь с Волгоградом, Казанью, Краснодаром, Минеральными Водами, Нижним Новгородом, Омском, Оренбургом, Пермью, Ростовом-на-Дону, Сочи, Тюменью, Уфой и Челябинском.

Традиционно в летнем расписании Аэрофлота учтены потребности пассажиров, планирующих посетить курорты Средиземноморья. В список рейсов возвращаются традиционные маршруты в Ираклион и Сплит. По сравнению с зимним сезоном выросла частота полётов в Ларнаку (с 14 до 21 в неделю) и Анталию (с 7 до 14 в неделю). А на середину июля намечено открытие собственных регулярных рейсов в Лиссабон.

Международная сеть Аэрофлота включает 52 маршрута в Европе, 13 – в Азии, 5 – в Америке, 4 – на Ближнем и Среднем Востоке. Особое значение придаётся эффективному использованию транзитного потенциала России. Предусмотрено увеличение частоты рейсов в Ереван (с 28 до 42 в неделю), Нью-Йорк (с 14 до 21 в неделю), Гамбург (с 7 до 14 в неделю).

Обширная география полётов органично дополнена рейсами других компаний Группы «Аэрофлот». Авиакомпания «Россия» предлагает полёты из Внуково в города Дальнего Востока и по европейским маршрутам – в Барселону, Ниццу и Париж (аэропорт Орли), а также из Пулково по пяти десяткам направлений. Единая дальневосточная авиакомпания «Аврора» будет выполнять как магистральные рейсы из Владивостока, Хабаровска, Южно-Сахалинска, так и внутрирегиональные полёты.

Всего Группа «Аэрофлот» (без учёта дочерней низкобюджетной авиакомпании «Победа») по летнему расписанию 2017 года планирует выполнять собственные регулярные полёты по 240 маршрутам в 51 страну мира.

Географию полётов Группы «Аэрофлот» дополнят 147 неповторяющихся маршрутов, полёты по которым будут выполняться с авиакомпаниями-партнёрами в рамках договоров о совместном использовании кодов (код-шеринга). Это добавит к перечню стран, в которые выполняются полёты под кодом Аэрофлота «SU» ещё 17 государств: Албанию, Алжир, Боснию и Герцеговину, Гану, Индонезию, Ирландию, Исландию, Кению, Люксембург, Камбоджу, Мальту, Македонию, Марокко, Мьянму, Саудовскую Аравию, Словению и Тунис.

Всего с учётом партнёрских отношений Группа «Аэрофлот» по летнему расписанию 2017 года намерена выполнять полёты по 396 уникальным маршрутам в 68 стран мира, включая Россию.