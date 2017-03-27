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Приморцев попросили не переходить на летнюю резину

Приморцев попросили не переходить на летнюю резину
Это может быть опасно
сегодня, 12:45
Транспорт | Приморский край
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Фото: vedkar.ru

Жителям Приморья советуют не менять резину до середины апреля. По мнению специалистов, это может повлиять на безопасность водителей, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Представители автосервисов Владивостока рассказали, что большое количество желающих «переобуть» свои машины на летнюю резину обратились к специалистам в середине апреля. Сейчас в шиномонтаж приезжают лишь единицы автолюбителей. По большей части это – владельцы джипов.

«Это связано исключительно с личным решением водителя. Однако пока не установились постоянные положительные температуры, ездить на летней резине может быть опасно», - рассказал РИА "Восток-Медиа" специалист «Автогарантсервиса» Евгений. Он также добавил, что для самой резины низкие температуры не очень страшны, но на ней сложно ездить, учитывая скользкие дороги по утрам.

Такая же ситуация наблюдается и в других автосервисах, с представителями которых пообщался корреспондент агентства. Сотрудники сервиса отмечают, что особенно осторожные автолюбители меняют резину вплоть до середины мая.

В управлении ГИБДД Владивостока рассказали, что никаких особенных рекомендаций по замене резины у них нет. Старший инспектор группы пропаганды Светлана Демиденко добавила, что никаких штрафов для тех, кто рано «переобулся» не предусмотрено.

При этом некоторые пользователи drom.ru пишут, что сменили резину ещё на прошлой неделе, однако большинство, как и советовали специалисты, ждут постоянных плюсовых температур.

Согласно прогнозам синоптиков, несмотря на осадки, к концу этой неделе даже ночью столбик термометра не должен опуститься ниже нулевой отметки. Кроме того, в некоторых районах края зима ещё вовсе не планирует отступать. Так, накануне, например, Лазовский перевал засыпало снегом, что значительно осложнило движение автомобилистов. 

 
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