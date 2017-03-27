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Во Владивостоке сгорели барак, пристанище бомжей и детский велосипед

Во Владивостоке сгорели барак, пристанище бомжей и детский велосипед
Всё воскресенье в приморской столице полыхали пожары
сегодня, 12:05
Происшествия | Приморский край
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Фото: dps_control, dps_vl, dps_artem

В минувшее воскресенье Приморье отметилось сразу несколькими пожарами, сообщает РИА «Восток-Медиа». Многие из них произошли во Владивостоке.

Конец прошлой недели стал для приморской столицы настоящим днём «огненного петуха». В воскресенье, 26 марта, во Владивостоке произошло сразу три крупных пожара. Так, около пяти часов вечера загорелась будка на территории заброшенной автостоянки на улице Ладыгина. Пожарные прибыли на место спустя десять минут после вызова. За полчаса они полностью потушили огонь. Причины происшествия предстоит выяснить специалистам. Очевидцы сообщают, что подсобку подожгли подростки.

Владивостокцы  начали активно обсуждать данное происшествие в социальной сети Instagram. Дело в том, что пожар произошёл на довольно проблемном участке. Год назад на этом месте располагалась легальная стоянка. Однако в апреле 2016 года началось строительство торгового центра, и владельцам парковки пришлось съехать. При этом и стройка через какое-то время остановилась. В результате фактически бесхозная территория стала пристанищем для бездомных собак и бомжей. Бродяги повадились ночевать в здании сгоревшей подсобки, поэтому некоторые  владивостокцы были даже рады инциденту.

Ещё один инцидент произошёл в бараке по адресу Героев Хасана, 23. В половине одиннадцатого в здании вспыхнуло пламя. Пожарные оказались на месте через девять минут. К этому времени огонь охватил значительную часть дома. Огнеборцы справились со своей работой за час. Как сообщили корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в главном управлении МЧС России по Приморскому краю, площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Пострадавших в результате происшествия нет.

Необычным происшествием отметился и микрорайон «Снеговая падь». В подъезде одного из домов на улице Анны Щетининой неизвестные сожгли детский велосипед. Мотивы поджигателей до сих пор остаются загадкой. Впрочем, местные жители сообщают, что в этих домах живут несколько молодых пироманов. Эти парни в своё время поджигали детскую площадку, почтовые ящики, газоны и многое другое. Не исключено, что за поджог велосипеда тоже отвечают они.

Ещё один пожар произошёл в Артёме. В 10 часов вечера в городе загорелось подсобное помещение на улице Ворошилова, недалеко от здания птицефабрики «Уссурийская». Первые пожарные расчёты прибыли не место через 20 минут и быстро расправились с огнём. На это у работников МЧС ушло 9 минут. В результате инцидента никто не пострадал.

 
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