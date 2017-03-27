В торговле с Приморьем Китай в разы обогнал Южную Корею и Японию

Внешнеторговый оборот по Приморскому краю упал за год почти на 20 %, но основными торговыми партнёрами всё ещё остаются страны Восточной Азии, сообщает РИА «Восток-Медиа» . Об этом свидетельствуют данные Приморскстата, а также Дальневосточного таможенного управления, опубликованные по итогам 2016 года.

Из официального сообщения заместителя руководителя Приморскстата Елены Филоновой следует, что общий объём внешней торговли составил порядка 5,6 миллиона долларов США, из которых на экспорт пришлось меньше 40 % от общего оборота. Преобладание импорта над экспортом привело к отрицательным показателям торгового баланса – за ушедший год из Приморского края «ушли» 759 миллионов долларов за счёт львиной доли импорта во внешнеторговом сегменте региона. Стоит отметить, что по сравнению с соответствующим периодом 2015 года доля импорта также упала на 12 %, падение экспорта составило 27 %.

Что касается доли иностранных партнёров Приморья во внешнем товарообороте, лидирующие позиции всё еще удерживает Китай – объём товарооборота с Поднебесной составляет 54 % от общего объёма экономического взаимодействия. Более скромные позиции занимают Республика Корея и Япония – первые занимают 17 % сегмента, вторые – 11 %.

В товарной структуре экспорта наибольшие объёмы пришлись на продовольственные и сельскохозяйственные товары (больше 40 %), минеральные продукты (35 %), а также древесину. В товарной структуре импорта ожидаемо лидировали машины и транспортные средства (40 %), продовольственные товары (22 %).

Внешний оборот услуг по Приморью за тот же отчётный период показал позитивную динамику во всём, что касается индекса торгового баланса. Наилучшие показатели зафиксированы в сфере транспортных услуг. Впрочем, статистика говорит о почти двукратном падении общего объёма экспорта в этом сегменте по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», в ноябре прошлого года представители бизнес-сообществ Приморья, КНР и Японии договорились расширить торгово-экономические связи и объединить ресурсы. Есть большие планы и на «корейском» направлении. Идут переговоры о проведении двухстороннего форума регионального сотрудничества, где планируется обсудить продвижение крупных совместных инвестиционных проектов в рамках Свободного порта Владивосток.