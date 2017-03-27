Силовики оцепили здание банка "Приморье" во Владивостоке

Сегодня утром сотрудники силовых структур оцепили здание главного офиса банка «Приморье» во Владивостоке. Цель данной операции пока неизвестна, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В понедельник, 27 марта, в головной офис банка «Приморье», расположенный в центре Владивостока, нагрянули силовики. Как сообщают очевидцы, люди в форме оцепили здание на Светланской, 47, никого не впускают и не выпускают. По предварительной информации, банк пока не работает. Официальных объяснений по данному поводу пока нет – молчат и представители правоохранительных структур, и работники банка. В пресс-службе «Приморья» в скором времени пообещали прокомментировать происходящее. РИА «Восток-Медиа» будет следить за развитием событий.

Не исключено, что действия силовиков связаны с январской кражей денег из банка «Приморье». Тогда счета учреждения атаковали хакеры, которые за один раз «увели» 50 миллионов рублей. Предположительно, хакеры умыкнули деньги с помощью карт, выпущенных самим банком «Приморье». Объектом атаки стали деньги, принадлежащие непосредственно финансовой организации.

Банк «Приморье» - третий по величине банк Приморского края. Его мажоритарным акционером является актриса Лариса Белоброва – супруга экс-губернатора региона Сергея Дарькина. Ей принадлежит 54,2 % акций.