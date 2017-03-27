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В Приморье внедрят пошаговые инструкции по замене счётчиков: РИА "Восток-Медиа"
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В Приморье внедрят пошаговые инструкции по замене счётчиков

В Приморье внедрят пошаговые инструкции по замене счётчиков
Энергетики отмечают прогресс электронных услуг в сфере ЖКХ
сегодня, 11:06
Услуги народа | Приморский край
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Фото: pixabay.com

В Приморском крае доля потребителей, переходящих на электронные сервисы при передаче показаний и оплате услуг в сфере ЖКХ, демонстрирует стабильный рост. Большинство ресурсных организаций региона, поставляющих населению коммунальные услуги, заявляют о возрастающей динамике онлайн-технологий. Сегодня РИА «Восток-Медиа» вкратце представляет подобный опыт работы с физическими лицами в ПАО «Дальневосточная энергетическая компания».

«На сегодняшний день клиентская база Дальневосточной энергетической компании одна из крупнейших на Дальнем Востоке. Мы предоставляем услуги более 1,8 миллиону потребителей, и, безусловно, автоматизация процессов, перевод услуг в режим онлайн не происходит в один момент и предусматривает постоянное совершенствование процессов», – сообщили агентству в пресс-центре ПАО «ДЭК».

В настоящее время ПАО «ДЭК» реализует ряд стратегических задач, направленных на дистанционное обслуживание потребителей. Так компания плавно переводит своих абонентов на электронные квитанции. Любой потребитель может оформить электронную подписку и отказаться от бумажных квитанций либо получать сразу оба варианта платежных документов. Также для удобства клиентов компания разработала удалённые способы передачи показаний, возможность обратиться с вопросом или жалобой через Интернет-сайт. С начала 2017 года энергетики значительно упростили процесс получения доступа к сервису «Личный кабинет». Теперь любой абонент может зарегистрироваться в системе онлайн, не посещая офисы, а также скачать при необходимости мобильное приложение.

В настоящее время «личным кабинетом» обзавелись около 30 500 абонентов ДЭК из Приморья. В целом же показания счётчиков ежемесячно передают через соответствующий сайт, «кабинет» и посредством смс 65 200 потребителей, посчитали в компании.

В ДЭК отметили: в сравнении с 2015-м в 2016 году доля приморцев, перешедшая на оплату онлайн, стала больше. По старинке – на почте – «жировки» оплачивают 31,6 % абонентов компании. В банках (включая отделения, терминалы или Интернет-банкинг) – 58 %. На сайте ПАО «ДЭК» – 1,7 %.

Сейчас специалисты компании работают над расширением возможностей так называемого «Мобильного клиента». В проекте – наладка системы индивидуальных уведомлений потребителя, например,  о необходимости замены счётчика с пошаговой инструкцией, или о необходимости сообщить показания и так далее.

Специалисты также отметили, что переход на электронные сервисы в сфере ЖКХ в той или иной степени влияет на застаревшую в Приморье проблему потребителей-должников.

«Процессы, безусловно, имеют связь. Например,  мобильное приложение позволяет потребителю иметь доступ в любой момент к квитанциям, что позволят исключить вероятность неплатежа по причине неполучения бумажного варианта квитанции. Также абоненты могут получать уведомления с напоминаниями об оплате, что является дополнительным стимулом к добросовестному пользованию услугами», – заключили в ПАО «ДЭК».

3 года назад, напоминает РИА «Восток-Медиа», на сайте администрации Приморья появился информационный сервис «Калькулятор коммунальных платежей» («Онлайн-проверка соответствия роста размера платы за коммунальные услуги»). С его помощью потребители края могут дистанционно проверить правильность начисления им платы за ту или иную коммунальную услугу.

 
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