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Позицию Пушкарёва в "Национальном рейтинге" объяснили состоянием дорог

Позицию Пушкарёва в "Национальном рейтинге" объяснили состоянием дорог
Мэр Владивостока занял 53 место
сегодня, 10:35
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Временно отстранённый мэр Владивостока Игорь Пушкарёв занял 53 место из 88 возможных в рейтинге мэров. Эксперты объяснили, с чем связана такая позиция, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Деятельность мэра Владивостока Игоря Пушкарёва оценили и сравнили с работой глав других городов. Исследование провёл центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с финансовым университетом при правительстве России. Из 88 позиций в рейтинге Пушкарёву досталась 53-я. Он разместился между руководителями городов Калининград и Нарьян-Мар.

Специалисты «Национального рейтинга» основывались на заочном анкетировании, а также заочных и очных опросах представителей экспертного сообщества. При этом авторы привлекали в качестве респондентов не только экспертов узкой специализации, но и людей абсолютно разных профессий. По мнению исследователей, такой состав позволяет сделать результаты рейтинга демократичными и наиболее приближенными к мнению «простых людей».

«На протяжении последнего года стало заметно, что институт мэров, а также градоначальников разного статуса в целом, играет роль «громоотвода» для власти, принимая на себя основные негативные эмоции оппозиции. Мэры – отличная мишень для аккумуляции негативных эмоций в адрес власти. На мой взгляд, ближе к президентским выборам данная тенденция будет только усиливаться: все «узкие места» в деятельности власти в целом будут списываться на просчеты местных властей, а мэры являются наиболее «слабым звеном» всей вертикали. Спускать претензии ещё ниже как-то совсем мелко и нерепрезентативно для недовольных групп населения. Показательным примером обозначенного выше подхода к объяснению особенностей сложившейся ситуации является арест мэра Владивостока Игоря Пушкарёва, которого косвенно обвиняют в плачевном состоянии дорог города. В 2016 году вообще было намного больше публичных «посадок» чиновников-коррупционеров, чем в предыдущие годы. Это, конечно, тоже указывает на неофициальное начало президентской предвыборной кампании», - прокомментировала политолог, генеральный директор «НИИ Социологии» Мария Филь.

На первых пяти позициях разместились мэр Москвы Сергей Собянин, глава Салехарда Иван Кононенко, Константин Полежаев от Белгорода, мэр Казани Ильсур Метшин и градоначальник Уфы Ирек Ялалов.

РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что 9 марта Игоря Пушкарёва временно отстранили от должности. В связи с этим депутатам городской думы даже пришлось разрабатывать поправки в Устав города. Пока приморской столицей управляет заместитель градоначальника Константин Лобода. Сам мэр в данный момент остаётся в СИЗО. Его обвиняют в коммерческом подкупе.


 
 
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