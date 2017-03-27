"Луч-Энергия" выбрал 5 лучших футбольных болельщиц Приморья

Имя лучшей болельщицы ФК «Луч-Энергия» станет известно уже в апреле. На последнем этапе отбора к нему могут подключиться и другие фанаты клуба, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Уже через две недели определится имя лучшей болельщицы «Луча-Энергии». Победившая девушка получит возможность поехать в Москву и на Кипр. Жюри футбольного клуба уже отобрало пять финалисток. Теперь принять участие в выборе победительницы могут все желающие. Голосование проходит на странице клуба "В Контакте" и продлится до 10 апреля. Лучшая представит город в финальном этапе конкурса «Мисс ФНЛ-ФОНБЕТ», который состоится 22 и 23 мая в Москве.

В список финалисток попали Олеся Грузинская, Валерия Дубинко, Анна Масловская, Галина Овсейко и Екатерина Старкова. При этом первая участница Олеся Грузинская не только смотрит, но и сама играет в футбол. «Играю в любительской женской лиге «Пантеон» на позиции вратаря, в прошлом сезоне была капитаном команды», - рассказала девушка. Другие участницы также связаны с футболом. Так, у Валерии в школе «Луча» занимается сын, а Екатерина Старкова начала болеть за команду ещё с дедушкой в детстве.

Самим финалисткам необходимо подтвердить готовность поехать в Москву 22-23 мая для участия в конкурсе. «Расходы, связанные с организацией и проведением финального этапа, в том числе расходы на проживание, питание и компенсацию проезда победителей предварительного этапа конкурса, несёт ФОНБЕТ», - добавили организаторы.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что пресс-служба приморского футбольного клуба «Луч-Энергия» объявила о старте конкурса «Мисс «Луч-Энергия» сезона 2016-2017 ещё в январе этого года. Призовой фонд финального национального конкурса включает в себя недельную поездку на двоих на Кипр, а также фотосессию в глянцевом журнале.



















