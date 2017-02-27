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Легендарному инженеру Филиппу Старосу исполнилось бы 100 лет

Легендарному инженеру Филиппу Старосу исполнилось бы 100 лет
В 1970-х знаменитый учёный жил и работал во Владивостоке
вчера, 18:51
Общество | Приморский край
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Фото: архив, Юрий Мальцев/"Новая газета во Владивостоке"

Накануне исполнилось 100 лет со дня рождения Филиппа Староса – выдающегося инженера, физика, одного из основателей российской микроэлектроники. Последние пять лет своей жизни доктор технических наук Старос провёл во Владивостоке, сообщает РИА «Восток-Медиа».

До сих пор идут споры по поводу даты его рождения и настоящего имени. Американские источники называют годом его рождения 1918-й, но, согласно личному делу Филиппа Староса, хранящемуся в архиве Дальневосточного отделения РАН, он появился на свет в Греции 24 февраля 1917 года. Уже в детстве попал в Америку. Здесь его звали Альфред Сарант. Окончил колледж Cooper Union в Нью-Йорке, работал в американских оборонных КБ, проектировал системы связи.

С юности Сарант придерживался коммунистических взглядов. В 1944 году коллега Джоэл Барр привлёк Саранта к работе на советскую разведку. Отказываясь от вознаграждения, друзья передавали в СССР данные о радарах, авиаприцелах, системах управления огнём. Сарант был хорошо знаком с Юлиусом Розенбергом, передавшим в СССР чертежи атомной бомбы. Когда Розенберга и его жену арестовали, Сарант сумел бежать в Мексику, откуда его вывезли в Европу. Несколько лет проработал в Праге, после чего получил приглашение в СССР.


 

Джоэл Барр и Альфред Сарант. Нью-Йорк, 1944 год

В Советском Союзе Альфред Сарант стал Филиппом Георгиевичем Старосом. В Ленинграде он возглавил «электронное» КБ. За создание компьютера УМ-1НХ был удостоен Госпремии СССР. Стал одним из инициаторов создания Зеленограда – «микроэлектронной столицы» СССР.

В начале 1974 года Старос переехал во Владивосток и стал членом президиума Дальневосточного научного центра АН СССР. При Институте автоматики и процессов управления (ИАПУ) создал отдел искусственного интеллекта, где работал над созданием «куба памяти» в кремниевой матрице – системы, которая по своим возможностям приближалась бы к человеческому мозгу. Кроме того, Старос создал и возглавил в ДВГУ кафедру микроэлектроники, открыл английский клуб, музыкальный салон. К сожалению, воплотить всё задуманное не успел: будучи выдвинут в члены-корреспонденты АН СССР, 12 марта 1979 года умер в Москве от инфаркта.


 

«Лишь пять лет Старос жил и работал во Владивостоке. Очень малый срок, но он сильно отразился на развитии физики на Дальнем Востоке», – вспоминает один из его учеников Виктор Заводинский, ныне – доктор физико-математических наук, директор Института материаловедения ДВО РАН (Хабаровск). Фамилии учеников Староса – Виктора Лифшица, Юрия Кульчина (нынешний директор ИАПУ), Александра Саранина, Николая Галкина, Александра Клещёва, Владимира Коробцова и других – хорошо известны в научном мире.


 
 
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