Футболисты "Луча" объявили бойкот из-за долгов по зарплате

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Завтра приостановить работу может весь приморский клуб
|Фото: РИА "Восток-Медиа"
Футболисты приморского «Луча» приняли решение о досрочном приостановлении тренировок с 27 февраля из-за долгов по зарплате. Сейчас команда находится на учебно-тренировочном сборе в Турции, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Как рассказал корреспонденту агентства руководитель пресс-службы футбольного клуба «Луч-Энергия» Андрей Вялков, игроки написали документы о приостановлении работы до выплаты им заработной платы.
«Что будет дальше, никому не известно. Руководство клуба сегодня на работе отсутствовало. В Турции на сборах сейчас находится около 30 футболистов, плюс персонал, тренеры, врачи, администраторы и так далее. Насчёт возвращения коллектива из-за рубежа ничего не могу сказать. Команду не так просто вернуть – билеты ведь нужно купить», - уточнил собеседник агентства.
Более того, по словам руководителя пресс-службы, завтра коллектив всего клуба – это офисные сотрудники, тренеры детской школы, рабочие – планирует рассмотреть этот вопрос и также написать уведомления о приостановке работы.
«Пока сам клуб деятельность не приостанавливал, такое решение приняла только команда», - отметил Вялков.
К слову, общий штат «Луча» с игроками, тренерами, молодёжной командой, то есть всеми, кто работает по контрактам и получает зарплату, насчитывает около 100 человек.
РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что приморский футбольный клуб оказался в очередном экономическом кризисе. Он чреват серьёзными последствиями для всего дальневосточного футбола. Осенью и зимой администрация Приморского края перечисляла несколько траншей на зарплаты футболистам и персоналу. В то время как конкуренты приморцев уже вовсю штамповали голы на предсезонных сборах, «Луч» до последнего ждал очередного перечисления денег. Примечательно, что в Арбитражном суде Приморского края рассматривается дело о банкротстве футбольного клуба «Луч-Энергия». Окончательное решение по этому вопросу суд примет весной.
Куратор «жёлто-синих» вице-губернатор Павел Серебряков неоднократно заявлял, что все свои финансовые обязательства перед командой администрация Приморского края выполняет в полной мере.
В ноябре приморский футбольный клуб «Луч-Энергия» снял самый бедный Mannequin Challenge («Манекен челендж»). Спортсмены, подвергшись всеобщей эйфории, тоже записали модный ролик и не упустили возможности в очередной раз обратить внимание на плачевное финансовое состояние команды.
Да не мучьте уже людей-распустите на свободу. . . Всё равно играют никак. . . .
Да разогнать на хрен эту балетную ШОУ-бригаду.
Не, сначало пускай СКА-Хабаровску продуют 0:5, а потом самораспустятся.
Гнать всех кривоногих за пределы края, все бабки в ДЮСШ и растите своих футболеров.
Присоединяюсь к мнению предыдущих товарищей. Когда-то этот фарс должен закончиться. Вот достроим капитализьм, торы и порто-франки с казино и завьем горе веревочкой!
С такой зарплатой как у этих игроков пол города чайку на пляже до усмерти загоняются! Господа выход очень простой На самоокупаемость!!! а не за счёт бюджета, тогда и выигрывать начнут дармоеды!!! Как и вся власть в страна дармоедов на самоокупаемость только тогда начнётся жизнь нормальная в стране!
Эй Пупболист . . . Ты хоть знаешь какова з/п в клубе ?