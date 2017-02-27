Футболисты "Луча" объявили бойкот из-за долгов по зарплате

Футболисты приморского «Луча» приняли решение о досрочном приостановлении тренировок с 27 февраля из-за долгов по зарплате. Сейчас команда находится на учебно-тренировочном сборе в Турции, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как рассказал корреспонденту агентства руководитель пресс-службы футбольного клуба «Луч-Энергия» Андрей Вялков, игроки написали документы о приостановлении работы до выплаты им заработной платы.

«Что будет дальше, никому не известно. Руководство клуба сегодня на работе отсутствовало. В Турции на сборах сейчас находится около 30 футболистов, плюс персонал, тренеры, врачи, администраторы и так далее. Насчёт возвращения коллектива из-за рубежа ничего не могу сказать. Команду не так просто вернуть – билеты ведь нужно купить», - уточнил собеседник агентства.

Более того, по словам руководителя пресс-службы, завтра коллектив всего клуба – это офисные сотрудники, тренеры детской школы, рабочие – планирует рассмотреть этот вопрос и также написать уведомления о приостановке работы.

«Пока сам клуб деятельность не приостанавливал, такое решение приняла только команда», - отметил Вялков.

К слову, общий штат «Луча» с игроками, тренерами, молодёжной командой, то есть всеми, кто работает по контрактам и получает зарплату, насчитывает около 100 человек.

РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что приморский футбольный клуб оказался в очередном экономическом кризисе. Он чреват серьёзными последствиями для всего дальневосточного футбола. Осенью и зимой администрация Приморского края перечисляла несколько траншей на зарплаты футболистам и персоналу. В то время как конкуренты приморцев уже вовсю штамповали голы на предсезонных сборах, «Луч» до последнего ждал очередного перечисления денег. Примечательно, что в Арбитражном суде Приморского края рассматривается дело о банкротстве футбольного клуба «Луч-Энергия». Окончательное решение по этому вопросу суд примет весной.

Куратор «жёлто-синих» вице-губернатор Павел Серебряков неоднократно заявлял, что все свои финансовые обязательства перед командой администрация Приморского края выполняет в полной мере.

В ноябре приморский футбольный клуб «Луч-Энергия» снял самый бедный Mannequin Challenge («Манекен челендж»). Спортсмены, подвергшись всеобщей эйфории, тоже записали модный ролик и не упустили возможности в очередной раз обратить внимание на плачевное финансовое состояние команды.