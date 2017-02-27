На Русском острове смонтировали малый купол культурного центра

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В марте начнут сооружать большой купол
|Фото: primorsky.ru
На Русском острове строители завершили монтаж малого купола будущего инновационного культурного центра. РИА «Восток-Медиа» уже рассказывало об этом проекте. Новый культурный центр будет выполнен в виде двух полусфер, соединённых переходом. Деревянные элементы для куполов везут из подмосковного Королёва. Малый купол состоит из 16 продольных балок, на которые затем будут крепить остекление. В начале марта строители планируют приступить к сборке большого купола.
Как сообщил руководитель проекта Дмитрий Арсюткин, большой купол инновационного культурного центра соберут из 24 меридиальных балок. В нём предусмотрен и встроенный монолитный каркас. Параллельно на строительной площадке завершается прокладка внешних сетей энергоснабжения.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что идея строительства инновационного культурного центра на полуострове Сапёрном возникла в 2015 году. Тогда же был объявлен конкурс проектов. Строить будущий центр начали в феврале прошлого года.
А где КУПОЛ? на фото только КАРКАС, и тот не завершён. . .
Большая титька
Зачем в голом лесу этот странный "инновационный культурный центр"?? Там ни водопровода, ни канализации. Еще - там очень далеко до собственно людей: университет - далеко, академия МЧС - тоже достаточно далеко. ЖСК "Остров" - тоже далеко. Это для кого все?!! Рядом - университет, там куча зданий для выставок и других культурных мероприятий, и место обжитое уже. Зачем ерунду-то городить? Деньги некуда девать? Кстати, журналисты, узнайте - на чьи деньги строится?
Интересно, а зачем для строительства деревянных балок на Русском "деревянные элементы" везут с подмосковного Королева? На ДВ что совсем нет древесины? Или никто не может сделать эти "элементы".