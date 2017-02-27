На Русском острове смонтировали малый купол культурного центра

На Русском острове строители завершили монтаж малого купола будущего инновационного культурного центра. РИА «Восток-Медиа» уже рассказывало об этом проекте. Новый культурный центр будет выполнен в виде двух полусфер, соединённых переходом. Деревянные элементы для куполов везут из подмосковного Королёва. Малый купол состоит из 16 продольных балок, на которые затем будут крепить остекление. В начале марта строители планируют приступить к сборке большого купола.

Как сообщил руководитель проекта Дмитрий Арсюткин, большой купол инновационного культурного центра соберут из 24 меридиальных балок. В нём предусмотрен и встроенный монолитный каркас. Параллельно на строительной площадке завершается прокладка внешних сетей энергоснабжения.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что идея строительства инновационного культурного центра на полуострове Сапёрном возникла в 2015 году. Тогда же был объявлен конкурс проектов. Строить будущий центр начали в феврале прошлого года.