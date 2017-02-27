Дело бывшего спикера думы Находки Михаила Пилипенко вернули в суд

Прокуратура обжаловала приговор бывшему спикеру городской думы Находки Михаилу Пилипенко, сообщает РИА «Восток-Медиа». Теперь дело одного из самых влиятельных находкинских функционеров планируют рассматривать в Приморском краевом суде.

Работники прокуратуры не согласились с приговором, который вынесли экс-спикеру думы Находкинского городского округа Михаилу Пилипенко. В феврале городской суд приговорил депутата к сорокатысячному штрафу по делу о превышении полномочий. Как сообщили в Находкинском городском суде, гособвинению удалось обжаловать приговор. Сторона обвинения сочла, что наказание для думца и его подельника было слишком мягким. Теперь дело политика будет рассматривать Приморский краевой суд.

По версии следствия, депутат вместе с чиновником мэрии Беловым летом 2015 года незаконно выдал двум строительным компаниям разрешительные документы. Имея эти бумаги, предприниматели могли использовать земельные участки для складирования грунта. Однако выдача подобных разрешений не входила в круг должностных полномочий Пилипенко – это мог делать только мэр города. В результате бюджет городского округа недополучил 4,5 миллиона рублей.

Сам Михаил Пилипенко отнёсся к новости о пересмотре дела спокойно – по его мнению, прокуратура имеет полное право не соглашаться с решением суда.

«Как правило, гособвинение всегда настаивает на более суровом наказании. Это их право. Я надеюсь, что краевой суд как следует разберётся в этом деле и вынесет справедливое решение», - рассказал он корреспонденту РИА «Восток-Медиа».

Весной 2016 года информация о задержании и посадке в СИЗО Владивостока Михаила Пилипенко стала новостью номер один во всех краевых и некоторых федеральных СМИ. Тогда многие аналитики связали арест председателя городской думы Пилипенко со скандальной процедурой выборов мэра Находки. Обыски и арест спикера произошли буквально через день после избрания главой Андрея Горелова.