Улицу Русскую во Владивостоке приводят в порядок холодным асфальтом

На важной транспортной магистрали – улице Русской во Владивостоке начался аварийно-восстановительный ремонт дорожного полотна холодным асфальтом. Сегодня, 27 января, подрядная организация уложила на проблемный участок порядка тонны холодной смеси. Об этом сообщили в муниципалитете.

Рабочие предварительно подготовили участок дороги для укладки асфальта, пролили битумом, уложили холодный асфальт и уплотнили ручным виброкатком.

Технология ремонта дорог холодным асфальтом – единственный способ устранить «очаги аварийности» на дорогах в зимний период. В столице Приморья эта технология используется уже несколько лет, но из-за высокой цены асфальта ремонт ведётся только на наиболее проблемных участках - на улицах с высокой интенсивностью движения автотранспорта.

Ремонт дорог холодным асфальтом – временная мера. С наступлением положительных температур наружного воздуха во Владивостоке начнётся ремонт основных магистралей, внутриквартальных проездов и пешеходных зон горячими асфальтобетонными смесями.

На прошлой неделе бригады дорожных служб провели ремонтные работы по проспекту 100-летия Владивостока, улицам Батарейной, Октябрьской, Коммунаров, Океанскому проспекту, на перекрёстке Черёмуховой и Харьковской (Чуркин), Набережной и другим. В ближайшее время дорожники планируют отремонтировать участок дороги по Народному проспекту, Окатовой и многим другим улицам.