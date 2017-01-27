Для сноса самостроя у дома Элеоноры Прей нашли подрядчика

В Приморье уже определилась компания, которая займётся демонтажом семиэтажной конструкции, возведённой возле исторического памятника - дома Элеоноры Прей в Почтовом переулке Владивостока. Для этого был устроен электронный аукцион. По условиям госконтракта подрядчику даётся 90 дней на снос незаконной постройки в границах объекта культурного наследия.

Как сообщили в инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края, при сносе постройки важным условием является соблюдение технологического процесса в условиях непосредственной близости к постройке XIX века, представляющей культурно-историческую ценность, и плотной городской застройки.

Средства на демонтаж незаконной постройки предусмотрены в бюджете Приморского края.

Губернатор Приморья отметил, что вообще он не считает правильным сносить уже возведённые строения. Однако выступает за то, чтобы незаконные постройки выявлялись на ранней стадии, а застройщики не стремились перехитрить закон.

«Там, где недобросовестный строитель намеренно нарушает законодательство и наносит урон культурно-историческому наследию, позиция власти непреклонна. И после того, как мы снесём несколько незаконных построек, а мы это сделаем, застройщики вспомнят о необходимости соблюдения закона», – подчеркнул Владимир Миклушевский.

РИА «Восток-Медиа» подробно освещало историю конфликтной стройки в Почтовом переулке. Объект рядом с историческим зданием начали возводить в 2014 году – причём первоначальный проект сильно отличался от того, что в итоге выросло в новом котловане.

Кроме того, застройщик злостно проигнорировал требования градостроительного законодательства, нарушил нормативно-правовые акты по охране объектов культурного наследия. Против стройки неоднократно выступали краеведы и общественность. Инициатором судебного разбирательства стала инспекция госстройнадзора. Арбитражный суд Приморского края признал постройку самовольной и потребовал её сноса. На стороне истца выступили также администрация Владивостока, управление градостроительства и архитектуры администрации города, краевой департамент культуры и прокуратура Приморского края. Однако даже судебные решения не сразу остановили застройщика, который дошёл с апелляциями до Верховного суда РФ. Однако на всех уровнях суды признали правомерным требование о сносе постройки. В ситуацию вмешался губернатор Приморья Владимир Миклушевский. Глава региона отметил: краевые власти сделали всё, чтобы привести ситуацию к законному основанию и отстоять объект культурно-исторического наследия Приморья.

Как отметили в инспекции госстройнадзора, застройщик злоупотреблял процессуальным правом, намеренно затягивая сроки исполнения решения суда. После демонтажа затраченная на работы сумма будет взыскана с компании ООО «Технопарк». Сумма административных штрафов, наложенных на застройщика, превышает семь миллионов рублей.