Во Владивостоке практикуют лечение новорождённых осьминожками

Успокоить новорождённых в роддоме Владивостока помогают вязаные осьминожки. Благодаря игрушкам дети перестают выдёргивать из себя катетеры, проводки и прочие устройства, мешая работе следящей аппаратуры и процессу выхаживания, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу третьего роддома.

Врачи роддома № 3 Владивостока начали применять новую методику для лечения и адаптации новорождённых. Так, выхаживать малышей в детской реанимации специалистам учреждения теперь помогают «чудо-игрушки» - вязаные куклы-осьминожки.

Как пояснила главный врач КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом № 3» Светлана Сагайдачная, эти поделки впервые стали применяться для реабилитации детей в Дании. Там подобную игрушку сделала мама для своего преждевременно появившегося на свет малыша. Осьминог помог успокоить и нормализовать его дыхание. Влияние многоногих кукол на состояние младенцев врачи объясняют сходством между формой щупалец осьминожек и пуповиной: держась за одну из ножек игрушки, ребёнок чувствует защищённость, которую испытывал, когда сжимал пуповину в утробе матери.

«В нашем учреждении уже 11 лет действует отделение реанимации и интенсивной терапии новорождённых. В прошлом году здесь была оказана помощь 185 малышам, всего же через наше подразделение «прошли» 2489 маленьких пациентов. Осьминожки благотворно влияют на психоэмоциональное состояние детей. Трогая куклу, чьи щупальца имитируют подобие пуповины, малыши успокаиваются и перестают выдергивать из себя катетеры, проводки и прочие устройства, мешая работе следящей аппаратуры и процессу выхаживания. Кроме того, за счёт хватания игрушек у них формируется хватательный рефлекс и развивается мелкая моторика рук», - отметила Светлана Сагайдачная.

Сегодня в распоряжении отделения находится 6 вязаных осьминожек. Часть из них сделали сотрудники детской реанимации, другие подарила коллективу одна из местных радиостанций. В планах специалистов также – привлечь к процессу рукоделия пациентов учреждения в рамках занятий в творческой мастерской «Мамины руки».

Для того чтобы осьминожек был безопасным для ребёнка, нужно придерживаться и следующих правил: голова игрушки должна быть от 4,5 до 10 cантиметров, щупальца – не длиннее 20 сантиметров в вытянутом состоянии. Кроме этого, нитки, из которых вяжется игрушка, должны быть сделаны только из акрила, а в качестве наполнителя для головы осьминога необходимо использовать материал «холлофайбер». Также все части игрушки должны быть крепко пришиты, не допускается использование пуговиц и украшений.



