В роддоме Владивостока появился на свет ребёнок-гигант

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Отец семейства поддержал маму и малыша
|Фото: роддом № 3
Маленький богатырь появился сегодня на свет в роддоме № 3 Владивостока. Малыш с весом больше 5 килограммов стал первым ребёнком-гигантом, которого приняли в учреждении в наступившем 2017 году.
Вес новорождённого мальчика составил 5300 граммов, рост – 59 сантиметров. Он появился на свет два часа назад – в 13:15 после плановой операции «кесарево сечение». Как сообщила главный врач Владивостокского клинического родильного дома № 3 Светлана Сагайдачная, сразу после рождения маленького богатыря передали в руки папе. Он ожидал встречи с сыном в соседнем родильном зале. Молодая мама и её малыш чувствуют себя хорошо. На следующей неделе, уточняют медики, они смогут отправиться домой.
Маленький богатырь – второй ребёнок в семье, отметили в третьем роддоме. 31-летняя жительница Владивостока Оксана Ендовицкая и её супруг уже воспитывают старшего сына. К слову, брат малыша также родился с серьёзным весом – 3950 граммов.
Недавно, как сообщало РИА «Восток-Медиа», роддом № 3 Владивостока отметил 50-летие.
Богатырю - богатырского здоровья!!!
И что здесь богатырского? Наши мамы рожали нас не меньше, ну а уж 3950 смех на лужайке. Рост, согласен, длинненький
я 4. 200 родился, 57см, Мама рассказывала, тяжело таскать меня было)))))5. 300 это реально богатырь)
я родился 5100 и рост 60, так что не удивили