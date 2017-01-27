Все моряки-дальневосточники в ближайшее время будут застрахованы

В России вступили в силу поправки к Сводной Конвенции 2006 года, обязывающие судовладельцев обеспечить моряков страховками на случай репатриации моряков и от несчастного случая в море. Эти поправки помогут тем морякам, чьи нерадивые судовладельцы «забывают» свои экипажи в иностранных портах или задерживают зарплату больше двух месяцев. В рамках проверки исполнения новых международных требований к страхованию моряков в Находке начались проверки судов под «удобным» флагом на предмет исполнения новых поправок.

«Сегодня мы пришли с инспекцией на борт теплохода DPL ALYUR под флагом государства Того для того, чтобы убедиться в исполнении новых международных требований. Это судно мы посетили неслучайно, так как ещё в прошлом году моряки теплохода работали под скандальным флагом Камбоджи и были проблемы. В этом году российские моряки не жалуются на условия труда. Мы лишь сообщили им о том, что все они застрахованы судовладельцем на случай репатриации либо несчастного случая. При наступлении страхового случая уже страховая компания, а не судовладелец несёт расходы в связи с оставлением моряка без помощи», — рассказал журналисту РИА «Восток-Медиа» председатель Дальневосточной региональной организации российского профсоюза моряков Николай Суханов.

Эксперты национального морского профсоюза уверены в том, что в связи с новыми требованиями к работе судоходных компаний в этом году можно ждать уменьшения жалоб и обращений российских моряков на задержку заработной платы или невыплату компенсаций морякам и их родственникам в результате несчастных случаев и катастроф.