Дело Виктора Коэна получило неожиданное продолжение

Громкое дело приморца Виктора Коэна получило своеобразное продолжение, сообщает РИА «Восток-Медиа». Одного из свидетелей привлекли к ответственности за дачу ложных показаний. Мужчина утверждал, что общался с якобы убитой Галиной Колядзинской спустя несколько дней после её исчезновения. В правоохранительных органах считают, что в этот момент девушка уже была мертва.

Один из свидетелей по громкому делу Виктора Коэна сам стал фигурантом уголовного дела. Его обвиняют в даче заведомо ложных показаний. По версии следствия, в ходе рассмотрения уголовного дела Павел, знакомый Виктора, допрашивался судом как свидетель. Он рассказал о том, что 17-18 ноября 2011 года видел Галину Колядзинскую и разговаривал с ней. Но как следует из материалов дела, на тот момент девушка уже была мертва. По версии обвинения, 14 ноября 2011 года Коэн убил её, а поэтому данные показания не соответствуют действительности. Об этом сообщила старший помощник руководителя приморского следственного управления СК РФ Аврора Римская.

«Согласно вступившему в законную силу приговору суда, на настоящий момент установлен факт смерти девушки», - пояснила она. Против свидетеля завели уголовное дело по 307 статье Уголовного кодекса. Ему грозят большой штраф или исправительные работы.

Ранее РИА «Восток-Медиа» подробно писало о резонансном уголовном деле Виктора Коэна. Молодого человека обвинили в убийстве его бывшей девушки — Галины Колядзинской, тело которой так и не нашли. У обвинения в отсутствие неопровержимых улик есть только явка с повинной и признание. Коэн же утверждает, что полиция это признание из него выбила под пытками. После первого рассмотрения дела стороне защиты удалось обжаловать приговор, и дело вернули на «второй круг». Повторное рассмотрение дела также закончилось обвинительным приговором.