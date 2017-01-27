Стали известны подробности трагедии на Моргородке во Владивостоке

Парень, погибший 26 января под колёсами электрички во Владивостоке, оказался студентом одного из вузов, сообщает РИА «Восток-Медиа». В то же время следователи пока не назвали причину инцидента.

Работникам приморской транспортной полиции удалось установить личность владивостокца, которому в четверг отрезало голову колёсами электрички. Погибшим оказался 22-летний студент одного из высших учебных заведений. В пресс-службе владивостокского линейного управления МВД на транспорте сообщили, что в последнее время парень часто говорил на тему самоубийства. Поэтому не исключено, что погибший просто свёл счёты с жизнью. Эту версию считают основной и в компании «Экспресс Приморья» - именно они являются владельцами переехавшей парня электрички.

Пресс-секретарь компании Максим Каленник рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа»: «Тело заметили очевидцы после того, как электричка уехала. Версия несчастного случая здесь исключена. На этом участке путей люди не гуляют, по ним лишь иногда ходят сами путейцы. Машинист не видел парня. Судя по всему, тот прятался под перроном, дождался, когда электричка остановится, и лёг под неё». Собеседник отметил, что подобные случаи нередко происходят на приморских железных дорогах. Например, через неделю после новогодних праздников под поезд пытался броситься житель Артёма. Мужчина брёл вдоль железной дороги, а увидев поезд, сразу же лёг на рельсы. Машинисту вовремя удалось затормозить. Неудавшегося самоубийцу отвезли в больницу – тот пребывал в совершенно неадекватном состоянии.

Происшествием занялся и Следственный комитет. Специалисты Дальневосточного следственного управления на транспорте начали проверку по данному факту. Они выяснят, имеются ли в данном инциденте признаки преступления по 263 статье Уголовного кодекса («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Иными словами, следователям предстоит определить, виновен ли в произошедшем машинист электрички или нет. Также в пресс-службе ведомства уточнили, что погибший являлся студентом Дальневосточного Гуманитарного Технического колледжа.

В то же время специалисты компании «Экспресс Приморья» допускают, что тело парня могли подбросить под электричку, чтобы скрыть факт убийства. «Обычно в таких случаях много крови. Даже когда ногу или руку человеку отрезает поездом. А здесь крови было мало. Я, конечно, не медик, но наша вторая версия произошедшего – то, что неизвестные убийцы подбросили мёртвое тело под поезд», - пояснил Максим Каленник. В настоящее время владивостокская транспортная полиция проводит проверку по факту происшествия. Стражи порядка намерены выяснить, что же всё-таки произошло.