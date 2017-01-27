В Арсеньеве откроют психоневрологический интернат на 60 мест

На очередном заседании в администрации Приморского края были обозначены направления работы по социальному обслуживанию населения в 2017 году. Краевые власти намерены активнее сотрудничать в этой области с некоммерческими волонтёрскими организациями и помогать им деньгами.

Исполняющая обязанности директора краевого департамента труда и социального развития Светлана Красицкая отметила, что в Приморье обеспечен адресный, индивидуальный подход к каждому получателю социальных услуг в краевых учреждениях социального обслуживания и на дому. При этом существует очередь в социальные учреждения – в январе в ней насчитывается 393 человека. Чтобы сократить очереди, в крае создадут два психоневрологических интерната. Один из них в 2016 году был создан путём перепрофилирования обычного интерната. Другой, на 60 мест, откроется в Арсеньеве в нынешнем году.

Кроме того, по словам Светланы Красицкой, департамент труда и соцразвития сотрудничает с некоммерческими социально ориентированными организациями, которые предоставляют услуги лицам без определённого места жительства. Например, в Уссурийске волонтёры оказывают помощь гражданам пожилого возраста и инвалидам, состоящим на социальном обслуживании на дому, помогают им в расчистке огородов, сборе урожая. Ещё одним примером сотрудничества является краевая социальная акция «Внуки по переписке», цель которой – поддержка одиноких пожилых людей и инвалидов. Губернатор поручил расширять и развивать подобный опыт привлечения волонтёрских организаций к заботе о пенсионерах и инвалидах.