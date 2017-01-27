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Житель Владивостока погиб под колёсами электрички

Житель Владивостока погиб под колёсами электрички
Не исключено, что это была всего лишь инсценировка (фото 18+)
27 января 2017, 11:44
Происшествия | Приморский край
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Фото: newsvl.ru

В минувший четверг приморская столица отметилась трагическим происшествием. На железнодорожной станции Моргородок электричка переехала молодого парня. Как сообщает автомобильное сообщество dk125_vl, инцидент произошёл в 15:23.

По информации очевидцев, молодой человек лёг на рельсы, когда из электрички высаживались пассажиры. Машинист попросту не увидел его. Обезглавленное тело заметили люди на перроне. К этому времени поезд уже уехал.


 

 На вид погибшему было 20-25 лет.


 

Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются полицейские.


 

Данный инцидент стал поводом для бурного обсуждения в социальных сетях. Приморцы делают предположения о том, как парень оказался под колёсами поезда. Большинство комментаторов считают, что это было банальное самоубийство. Некоторые посчитали, что данная смерть довольно загадочна и вполне может быть прикрытием для другого преступления.  «А где минимум три литра крови? Две перерезанные сонные артерии живого человека обеспечат приличный фонтан крови вокруг. Здесь крови нет совсем, значит, он уже несколько часов был мёртв. Лежит аккуратно, такое впечатление, что подложили из-под платформы. Мне кажется, это инсценировка», - написала одна из участниц обсуждения.

Впрочем, бывалые приморцы заметили: отсутствие кровопотери в таких инцидентах – нормальное явление. «Крови в подобных случаях нет. Я однажды видел, человеку отрезало ноги чуть ниже пояса – ни капли крови, ещё и сигарету попросил», - написал пользователь соцсети Instagram.

На железной дороге в Приморье периодически происходят несчастные случаи. РИА «Восток-Медиа» ранее писало о статистике таких происшествий. Так, прошлым летом на железнодорожной станции села Воздвиженка пострадала женщина. Она решила пролезть под грузовым составом, когда поезд тронулся с места. Головной вагон был далеко, поэтому машинист не мог видеть, что под вагонами кто-то есть. Последствия необдуманных действий женщины оказались печальными: колёсами поезда ей отрезало ступню.

 
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Комментарии
  • Сожаления   (18:42, 27.01.2017)

    Очень жаль что так происходит с людьми. цените жизнь она дана только раз. Родителям искренние соболезнования



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