ЕР приурочит благотворительный вечер ко Дню борьбы с туберкулёзом

Следующий благотворительный вечер «Право на жизнь» в Приморье единороссы планируют приурочить ко Дню борьбы с туберкулёзом, который отмечается во всём мире 24 марта. Об этом сообщила одна из организаторов, член Совета Федерации Людмила Талабаева по итогам заседания рабочей группы по проведению мероприятия во Владивостоке 26 января.

«Мероприятие пройдёт в привычном формате – с благотворительным аукционом, ярмаркой, копилками для пожертвований, – сказала сенатор. – В этом году мы решили привлечь к участию в нашем вечере ещё больше людей».

У «Единой России» большая история проведения благотворительных мероприятий в поддержку тяжелобольных детей. Она началась в феврале 2015 года, когда партия провела во Владивостоке первый в Приморском крае благотворительный бал. Тогда на собранные деньги партийцы закупили современное медоборудование для онкологического центра в краевой детской клинической больнице № 1. В 2016 году благотворительный вечер, получивший название «Право на жизнь», был организован в пользу детей-отказников с тяжелейшими врождёнными пороками развития, проходящих лечение в медико-социальном отделении краевой детской клинической больницы № 2. Благодаря вырученным средствам в учреждении создана (и уже готовится к открытию) палата интенсивной терапии, аналогов ей на сегодняшний день в Приморском крае нет.

В 2017 году помощь планируется оказать Приморской детской краевой туберкулёзной больнице. Ей жизненно необходимо создать на своей базе во Владивостоке физиотерапевтическое отделение, где будут проходить реабилитацию дети. Рабочая группа (её руководитель, депутат Законодательного Собрания Приморского края Игорь Чемерис, член Совета Федерации Людмила Талабаева, первый замсекретаря регионального отделения «Единой России» Андрей Брик, заместитель главного врача детской краевой туберкулёзной больницы Светлана Осина и другие) обсудила бюджет проекта физиотерапевтического комплекса. Он составляет порядка 4 миллионов рублей.

Главным идеологом оказания помощи тяжелобольным пациентам детских больниц в Приморье через организацию благотворительных вечеров выступила в 2014 году Людмила Талабаева, ещё будучи секретарём регионального отделения партии «Единая Россия». Заняв пост сенатора в верхней палате федерального парламента в октябре 2016 года после своего избрания в Законодательное Собрание Приморского края, она приняла решение не выходить из состава рабочей группы и принять самое активное участие в организации очередного благотворительного вечера «Право на жизнь».

Участие парламентария в заседании рабочей группы прошло в рамках её рабочего визита в Приморье. На этой неделе Талабаева встретилась с краевыми депутатами на заседании Законодательного собрания, обсудила перспективы сахаросвекольного производства с руководством ООО «Приморский сахар», а также провела встречу с делегацией учёных из Южной Кореи, занимающихся вопросами развития Дальнего Востока и сотрудничества между двумя странами.