Суд вынес приговор по контрабанде женьшеня на 41 миллион рублей

На три года в колонию отправились контрабандисты, пытавшиеся вывезти в Китай 35 килограммов женьшеня. Одной из осуждённых оказалась жительница Приморья, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на информацию прокуратуры края.

Пограничный районный суд в Приморье вынес приговор по делу о контрабанде крупной партии женьшеня. Ущерб оценили в 41 миллион рублей.

Виновными в незаконном перемещении через границу РФ стратегически важных ресурсов дикой флоры признаны иностранец и жительница Приморья. По материалам дела, преступление они совершили в сентябре 2016 года в посёлке Пограничном. Так, жительница Уссурийска забрала часть партии дикорастущего растения и приехала в Пограничный для его дальнейшей отправки в КНР. Там через посредника она передала женьшень второму фигуранту, у которого при себе также находились корни этого растения.

Всю партию – 2 745 корней массой почти 35 килограммов он спрятал в автобусе. Сотрудники регионального управления ФСБ России по Приморскому краю задержали его сразу после того, как он пересёк границу.

«Согласно конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, «женьшень настоящий» является объектом растительного мира, находящимся под угрозой исчезновения. Кроме этого, он занесён в Красную книгу Российской Федерации. Действующим законодательством женьшень настоящий отнесён к стратегически важным ресурсам дикой флоры», - рассказала старший помощник краевого прокурора Елена Телегина.

Суд назначил обоим фигурантам по 3 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. В качестве дополнительного наказания они обязаны выплатить штраф - по 100 и 200 тысяч рублей.