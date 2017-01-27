Владивосток попал в топ-3 популярных городов России у иностранцев

Приморской столице не удалось обогнать только Москву и Питер

Приморская столица стала одним из самых популярных городов в России у иностранцев. Наибольший интерес у гостей вызывают только Москва и Санкт-Петербург, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Рейтинг составил сервис поиска отелей RoomGuru.ru. Эксперты портала на основе брони отелей для проживания с 1 февраля по 31 декабря 2017 года определили самые популярные российские города у иностранных туристов в 2017 году.

Владивосток расположился на 3-й строчке после двух столиц - Москвы и Санкт-Петербурга. В среднем гости из зарубежья бронируют проживание в гостиницах Владивостока на две ночи и платят по 4 тысячи рублей в сутки.

В топ-15 также попали Казань, Иркутск, Калининград, Новосибирск, Екатеринбург, Хабаровск, Мурманск, Краснодар, Петропавловск-Камчатский, Улан-Удэ, Кострома и Пермь.

Ранее РИА «Восток-Медиа» также писало о том, что Приморский край стал одним из самых популярных туристических направлений по версии Google в 2016 году. Также Приморье выбилось в лидеры по количеству туристов на Дальнем Востоке.