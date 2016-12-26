В аэропорту Владивостока задерживаются несколько рейсов

Сегодня в аэропорту Владивостока изменено расписание нескольких рейсов – задерживаются самолёты из Хабаровска и Москвы. Один борт вовсе отменён. Речь идёт о лайнере, который не вылетит в китайский город Далянь, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В понедельник, 26 декабря, с прибытием во Владивосток задерживается объединённый рейсы «Аэрофлота» и «Авроры» SU-5603 и HZ-5603 из Хабаровска. Борт совершит посадку в Приморье с 30-минутным опозданием и вместо 09:40 приземлится в 10:10.

Также на информационном табло аэропорта сообщается о задержке самолёта из Москвы. Рейс из Шереметьево SU-1702 прилетит во Владивосток не в 12:20, а в 13:05. В связи с этим с 25-минутным опозданием из Владивостока в Шереметьево отправится обратный рейс SU-1703. Он покинет Владивосток не в 14:05, как планировалось ранее, а в 14:30.

Кроме того, отменён рейс на Далянь. По расписанию борт HZ-9757 должен был вылететь из столицы Приморья в 21:40. В круглосуточной справочной службе международного аэропорта Владивосток корреспонденту РИА «Восток-Медиа» сообщили, что вылет отменён по решению авиакомпании «Аврора».