Последняя неделя 2016 года в Приморье будет морозной

Последний понедельник года в Приморье будет по-зимнему тёплым - в некоторых районах вообще ожидается положительная температура воздуха. Никаких погодных сюрпризов на предстоящей предновогодней неделе в крае не ожидается, сообщает РИА "Восток-Медиа".

По информациии портала "Примпогода", в сегодня, 26 декабря, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы. В отдельных районах ожидается небольшой снег, а на дорогах - снежный накат.

Умеренный ветер подует с запада и северо-запада, на южном побережье - сильный. Температура воздуха при этом будет сильно отличаться в разных районах - на юге потеплеет до +1, на севере столбик термометра опустится до 12 градусов со знаком "минус".

В краевом центре в понедельник будет облачно и без осадков, на дорогах сохраняется гололедица. Умеренный северо-западный ветер усилится со второй половины дня. В течение дня средняя температура воздуха во Владивостоке будет меняться от 0 до -2 градусов. После обеда температурный фон начнёт понижаться и уже к вечеру составит в среднем 6-8 градусов ниже нуля.

Как уже писало РИА "Восток-Медиа" ранее, никаких погодных сюрпризов на предновогодней неделе в Приморском крае не ожидается. Последние дни 2016 года будут по-зимнему комфортными и морозными. Небольшое понижение средней температуры возможно во вторник, 27 декабря. В четверг, 29 декабря, выпадет незначительное количество осадков.