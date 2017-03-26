Победитель фестиваля в Приморье: киберспорт – это не болезнь, а хобби

На киберспортивном фестивале Sunrise Challenge во Владивостоке определились победители в пяти основных дисциплинах, в том числе Warface. Так называется одна из самых популярных компьютерных игр, в которой отряд солдат Варфейс действует против террористической организации. Причём в рамках фестиваля две сильнейшие дальневосточные команды бились не в домашних условиях, а на сцене концертного зала «Феско Холл», на глазах десятков болельщиков.

Предварительный онлайн-отбор прошла 61 команда, было сыграно 113 матчей. В итоге на большом экране зрители наблюдали сражение двух лидеров – Raptors (красно-белые) и HoldPlay (сине-белые). В составе команд – игроки из Приморского края, Хабаровского и Амурской области. В итоге опытные «рапторсы» уже в четвёртый раз стали чемпионами Дальнего Востока. Это трое приморцев - Леонид Духенко (Владивосток), Ян Вовк (Большой Камень), Александр Болотников (Арсеньев), а также два геймера из Благовещенска - Илья Дементьев и Вячеслав Телеутов.





Капитан команды-победителя Леонид Духенко, играющий под ником Рендал, рассказал РИА «Восток-Медиа»: «Мы общаемся именно по никам – так проще. И ещё в нашей команде никто не курит – не то чтобы принцип, просто так получилось. Я работаю в группе быстрого реагирования вневедомственной охраны, а в свободное время занимаюсь кикбоксингом, страйкболом и борьбой, в тренажёрный зал хожу. Компьютерным играм уделяю часа два по вечерам: любимая, естественно, Варфейс. В основном ею увлечены школьники 15-16 лет: там много действий, при этом она достаточно простая, красочная. Есть и взрослые игроки, но у них у же не такая быстрая реакция, как у молодёжи. Поэтому максимальный возраст киберспортсменов – примерно 26 лет. Мне сейчас 20».





Леонид добавил: «Киберспорт – это не болезнь. Это, скорее, хобби. Хотя у некоторых, кто очень много времени проводит за компьютером, это превращается в зависимость».

Что касается очередной победы на фестивале, то, по мнению собеседника, она была закономерной в связи с отсутствием более сильных соперников на Дальнем Востоке.

Ранее РИА «Восток-Медиа» рассказывало о программе двухдневного мероприятия во Владивостоке. Sunrise Challenge вновь объединил косплееров, представителей клуба военно-тактических настольных игр, ценителей компьютерных игр и хорошей музыки.



























