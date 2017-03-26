Пригородные электрички в Приморье перейдут на летнее расписание

В Приморье электрички перейдут на летнее расписание. С 1 апреля компания «Экспресс Приморья» назначит дополнительные пригородные поезда и изменит дни курсирования, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Так, с 1 апреля на маршруты выйдут следующие дополнительные пригородные поезда:

- Владивосток – Кипарисово, отправление в 09:30 по выходным и праздничным дням;

- Кипарисово – Владивосток, отправление в 15:00 ежедневно;

- Раздольное – Владивосток, отправление в 17:35 ежедневно.

Кроме того, электропоезд «Владивосток-Партизанск-Находка-Тихоокеанская» теперь будет ежедневно выезжать в 07:23. С 1 апреля маршрут «Третья Рабочая – Кипарисово», ежедневно отправляющийся 08:17, продлевается до станции «Раздольное». Электропоезд «Владивосток - Надеждинская», отправляющийся в 16:25, продлевается до станции «Кипарисово».

Электропоезд сообщением «Кипарисово - Владивосток» будет отправляться в 12:30 по выходным и праздничным дням. Электричка «Надеждинская–Третья Рабочая» с 1 апреля будет следовать по маршруту «Кипарисово- Третья Рабочая» и отправляться от станции «Кипарисово» в 18:28, а от станции «Надеждинская» в 18:54. Электропоезд «Тихоокеанская-Партизанск- Владивосток» будет покидать «Тихоокеанскую» в 16:07 ежедневно.

Также с 22 апреля «Экспресс Приморья» вводит следующие дополнительные электропоезда:

- Владивосток – Кипарисово, отправление ежедневно в 07:40;

- Владивосток – Раздольное, отправление по выходным и праздничным дням в 08:00;

- Владивосток – Кипарисово, отправление ежедневно в 08:30;

- Кипарисово – Владивосток, отправление ежедневно в 16.40;

- Кипарисово – Владивосток, отправление ежедневно в 19:35.