Смертельное ДТП в Приморье попало на камеру видеонаблюдения

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Столкновение мотоцикла и автомобиля оказалось фатальным
|Фото: РИА "Восток-Медиа"; видео: камеры наружного наблюдения
В Приморском крае произошло серьёзное ДТП с участием мотоцикла и автомобиля. Причиной страшной аварии, унесшей жизни двух молодых людей, стало пренебрежение правилами дорожного движения.
Как выяснил корреспондент РИА «Восток-Медиа», дорожная катастрофа разыгралась накануне вечером в Спасске-Дальнем на улице Красногвардейской. По какой причине участники происшествия не смогли поделить практически пустую трассу, к тому же в условиях хорошей видимости, предстоит выяснить специалистам. За рулём Toyota Carina сидела девушка. Машина выезжала со второстепенной дороги на главную. Дама намеревалась пересечь проезжую часть и съехать на противоположную сторону. Однако манёвр автоледи завершить не удалось, на всём ходу в авто врезался мотоцикл. Удар был такой силы, что тяжёлое транспортное средство развернуло. Carina лишилась колеса, а обе двери оказались смяты. Мотоцикл же просто превратился в груду металлолома.
Пассажир двухколёсного транспорта скончался на месте, водитель умер по дороге в больницу. По предварительной информации помощь медиков понадобилась и автолюбительнице. Свидетели уверяют, что девушка получила серьёзные травмы. По словам очевидцев, а также согласно кадрам видеозаписи, имеющийся в распоряжении редакции, в момент происшествия на прилегающую территорию сворачивала ещё одна машина. По всей вероятности водитель мотоцикла пытаясь уйти от столкновения с первым авто, выехал на встречную полосу, где в этот момент находилась Toyota. Точную оценку действий участников ДТП смогут дать эксперты. Именно они установят причину трагедии и степень вины каждого из водителей.
Отобрать права у всех ж. Они не умеют ездить
Самоликвидаторы открыли сезон.
Если бы на их пути не оказалась она, они бы въехали в кого-нибудь другого. . .
на встречке что ли?
серьезно? Водительское удостоверение следует изымать у доброй части мужчин тоже. А оценивать умение водить нужно, явно, не по признакам половой принадлежности. Начинать нужно с тех, кто "права" купил, получил по акции:"подари дочери, жене, сыну и т. д. ", а потом и у тех, кто дарил, продавал, покупал и т. д. Оставлять на дорогах нужно только тех, кто трезв, способен сам ехать и не мешать другим .