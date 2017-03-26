Смертельное ДТП в Приморье попало на камеру видеонаблюдения

В Приморском крае произошло серьёзное ДТП с участием мотоцикла и автомобиля. Причиной страшной аварии, унесшей жизни двух молодых людей, стало пренебрежение правилами дорожного движения.

Как выяснил корреспондент РИА «Восток-Медиа», дорожная катастрофа разыгралась накануне вечером в Спасске-Дальнем на улице Красногвардейской. По какой причине участники происшествия не смогли поделить практически пустую трассу, к тому же в условиях хорошей видимости, предстоит выяснить специалистам. За рулём Toyota Carina сидела девушка. Машина выезжала со второстепенной дороги на главную. Дама намеревалась пересечь проезжую часть и съехать на противоположную сторону. Однако манёвр автоледи завершить не удалось, на всём ходу в авто врезался мотоцикл. Удар был такой силы, что тяжёлое транспортное средство развернуло. Carina лишилась колеса, а обе двери оказались смяты. Мотоцикл же просто превратился в груду металлолома.

Пассажир двухколёсного транспорта скончался на месте, водитель умер по дороге в больницу. По предварительной информации помощь медиков понадобилась и автолюбительнице. Свидетели уверяют, что девушка получила серьёзные травмы. По словам очевидцев, а также согласно кадрам видеозаписи, имеющийся в распоряжении редакции, в момент происшествия на прилегающую территорию сворачивала ещё одна машина. По всей вероятности водитель мотоцикла пытаясь уйти от столкновения с первым авто, выехал на встречную полосу, где в этот момент находилась Toyota. Точную оценку действий участников ДТП смогут дать эксперты. Именно они установят причину трагедии и степень вины каждого из водителей.